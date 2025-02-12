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開證券戶1要求…業務員竟面有難色 律師聽理由驚呼：不需要了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
證券存摺示意圖。報系資料照
證券存摺示意圖。報系資料照

不少民眾投資證券來增加收入與資產，有些爸媽也會幫孩子及早打算。一名網紅律師在Threads貼文，幫孩子開戶後，原本要索取封套裝證券存摺，但業務員提到「裝封套＝被套牢」讓她打消念頭，上網分享更嚇得一票網友驚呼「馬上丟掉」。

臉書粉絲專頁「恩恩的秒懂法律—林鈺恩律師」在Threads貼文，她日前去銀行幫1歲半的女兒開戶，開了存款戶，也開了證券戶，因存款存摺都有封套，因此也向證券業務員索取證券存摺的封套，不料，業務員卻是面有難色。

由 @isabellathatgirll 發佈
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證券業務員告知，證券部沒有封套，但能去銀行部索取，她還在想證券部比較窮；沒想到，對方接著提到，很多人覺得「裝封套＝被套牢」，所以證券存摺都不會提供封套，並問她還有無需要；而她笑回太迷信，最後仍不由自主地拒絕了封套。

而「裝封套＝被套牢」一句話，也引發熱議，嚇壞一票在股海浮沉的網友，不少人驚呼「馬上丟掉（封套）」、「長知識了」等；也有人反串留言，「人不可以迷信，但事關財運那能叫迷信嗎？！那叫祈福！」；但也有人說有裝封套，但沒套牢啦。

林律師事後也留言，就當是個都市傳說也好，呼籲大家別較真，「畢竟她也是用了5年的封套，總報酬還算過得去，小套牢的就認賠殺出」再次分享其自身經歷。

套牢 存摺 律師

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