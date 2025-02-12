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台企銀爆兩分行前職員「挪用公款」 金管會開罰200萬元
金管會宣布，臺企銀（2834）世貿、汐止分行兩家分行前行員，均涉及挪用公款，顯示台企銀未完善建立、也沒確實執行內控，開出200萬元罰鍰。
據金管會調查，台企銀世貿分行前行員利用職務之便，透過編製虛偽不實會計傳票、盜用同仁帳號密碼及主管章戳等方式挪用款項；其次，汐止分行前行員辦理日終櫃員外幣現金箱入庫作業時，也挪用公款。
金管會指出，台企銀未完善建立相關會計及系統監控機制，與未落實相關覆核及保管作業，使虛偽不實傳票皆未經覆核而得以執行，導致發生挪用公款之情事，顯示台企銀未完善建立及未確實執行內部控制制度情事。
另汐止分行一案，更延遲通報重大偶發事件，顯示台企銀對櫃員現金箱管控措施也不完善。
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