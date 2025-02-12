凱基銀智能客服AI反詐騙成效 獲國家玉山獎雙首獎

凱基金（2883）旗下凱基銀行秉持「以客戶為中心」企業理念，打造優質的顧客體驗，持續運用AI及大數據擴大反詐騙的影響力備受肯定，本次以「商戶欺詐暨合規AI偵測系統」、「智能客服荷包君」一舉奪下國家玉山獎最佳產品類及最佳人氣品牌類共2項全國首獎殊榮，10日由凱基銀行總經理許維銘代表接受副總統蕭美琴接見表揚，凱基銀行連續2年獲頒全國首獎。

許維銘表示，以具體行動配合政府機關共同打擊詐騙，是銀行責無旁貸的責任。凱基銀行繼去年以「信用卡雙AI盜刷預防系統」獲國家品牌玉山獎肯定，今年再度以「商戶欺詐暨合規AI偵測系統」獲得殊榮，更一舉拿下「最佳產品類」全國首獎，顯示凱基銀行在打造安全便利的支付環境成效，並落實反詐騙的成效獲各界認可。面對金融反詐騙，凱基銀行繼推動防詐點線面之後，進一步成立金融詐欺防制工作小組，除了透過內部跨單位、外部跨平台及警政合作方式，打造阻詐防護網，同時攜手Taiwan AI Labs持續優化鷹眼防詐模型，透過跨金融機構聯合學習模式建置國家級鷹眼，增加模型的深度及廣度，有效擴大識詐、阻詐之成效，進而達到守護民眾資產的目標。

此外，凱基銀行積極打造優質的數位智能服務，推出智能客服「荷包君」以活潑親切的方式與客戶互動，提供線上24小時全年無休的諮詢服務，有高達99%以上的回答準確率，並結合最新語音互動技術(TTS/STT)，讓視障及年長者也能輕鬆使用的無障礙環境，落實金融友善服務。凱基銀行智能客服「荷包君」自2022年10月上線至今，服務人次已突破77萬人次，客戶滿意度更高達八成以上，此次首次參報獎項，便一舉囊括「最佳人氣品牌」全國首獎及「最佳人氣品牌」獎項，顯示凱基銀行智能客服「荷包君」兼具數位便利及良好的顧客體驗獲好評。

凱基銀行近年來積極推出數位金融創新服務，並持續擴大綠色金融影響力，深獲國家級獎項肯定。本次「第21屆國家品牌玉山獎」，凱基銀行一舉囊括6項大獎肯定，以「商戶欺詐暨合規AI偵測系統」、「凱基醫療支付」、「綠色存款」三項專案獲得「最佳產品類」獎項；另「智能客服荷包君」則榮獲「最佳人氣品牌」獎項。其中，凱基銀行「商戶欺詐暨合規AI偵測系統」及「智能客服荷包君」更分別獲得評審團給予「最佳產品類」全國首獎及「最佳人氣品牌」全國首獎的殊榮，顯示凱基銀行在支付場景、金融反詐騙、綠色金融及客戶體驗等多面向優異表現，獲社會各界的肯定。

凱基銀行未來將積極運用金融創新科技，擴大金融生態圈，同時持續優化服務流程，提升客戶體驗，強化金融反詐騙的機制，打造以客戶需求為中心，並提供安心、有溫度的顧客服務。