全球人壽攜彰銀實踐公平待客 推保險商品語音說明功能

全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，以具體行動實踐公平待客精神，近期攜手彰化銀行推出保險商品語音說明功能，透過數位技術將保險商品DM的重點內容語音化，當客戶掃描DM上的QR Code後，即可透過語音說明的方式清楚了解全球人壽與彰化銀行共同推廣的保險商品內容，讓保險資訊的傳遞更直觀、更便利，有助民眾更容易理解傳遞的內容，促進普惠金融的實現。

數位化時代的來臨改變了客戶與金融服務之間的互動方式。全球人壽為滿足客戶多元需求近期攜手彰化銀行進行跨產業合作，整合保險與銀行資源，透過語音化的保險商品說明功能，讓客戶即使在不方便閱讀或需要更快速理解的情況下，也能輕鬆掌握商品資訊，提升資訊取得的便利性與精準性。

彰化銀行表示，此次與全球人壽的合作，充分展現了銀行與保險業之間的深度協作。透過語音化服務，不僅能協助客戶快速掌握保險商品的核心資訊，還能有效提升金融服務的友善性與普及性，特別是對於視力不便的客群更是一項貼心的設計。

全球人壽本次與彰化銀行合作推廣的商品為「全球人壽金美美利多利率變動型美元還本終身保險(定額給付型)」，商品特色為美元收付、每年領取生存還本金及透過宣告利率機制，每年計算增值回饋分享金，繳費年期為2年期、4年期、6年期，如需進一步了解本商品詳情，請洽全球人壽或彰化銀行各分行。未來，全球人壽與彰化銀行將持續以客戶需求為中心，推出更多創新的數位服務，打造全方位且便利的金融保險服務體驗，讓客戶的每一次互動都更輕鬆、更有價值。

全球人壽將「因為愛 責任在」品牌理念落實在每一個細節，秉持「以客為尊，待客如己」的公平待客精神，提供客戶公平、合理、便利與友善的服務環境，同理、竭誠地對待每一位客戶的需求。未來，全球人壽也將持續不斷優化服務品質，提供更友善的金融服務，讓客戶都能體驗到更安心的保險服務，實現以客為尊的公平待客精神。