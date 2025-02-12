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Fed表態「不急於降息」 新台幣續盤整收32.861元

中央社／ 台北12日電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾表態不急於降息，美債殖利率揚升，美元續於高位整理，亞幣延續偏弱格局，新台幣兌美元今天收盤收32.861元，貶值2.6分。示意圖。圖／路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾表態不急於降息，美債殖利率揚升，美元續於高位整理，亞幣延續偏弱格局，新台幣兌美元今天收盤收32.861元，貶值2.6分。示意圖。圖／路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表態不急於降息，美債殖利率揚升，美元續於高位整理，亞幣延續偏弱格局，新台幣兌美元今天收盤收32.861元，貶值2.6分，市場觀望川普關稅大刀是否落在台灣頭上，交投保守，台北及元太外匯市場總成交金額僅12.505億美元。

鮑爾出席國會聽證時表示，美國經濟保持彈性成長，勞動力市場相對強勁，聯準會並不急於調整降息政策。美元雖然向下修正，仍是相對高檔，美股4大指數漲跌互見。

台股今天開高，早盤漲逾140點，盤中震盪翻黑，終場下跌94.30點，收在最低23289.75點，高低點震盪238點，失守5日線約23344點。

新台幣兌美元上午以32.85元開盤後，匯價陷入狹幅整理，盤中最高32.817元、最低32.875元。

外匯交易員分析，Fed不急於降息，加上投資人關注美國總統川普可能即將採取的關稅行動，在此同時，台積電董事會首次在美國登場，市場高度矚目是否會有擴大在美投資等討論，外資操作保守，今天在台股呈現小幅匯出，於匯市則是雙向操作，缺乏明確方向指引下，新台幣持續在32.8元價位整理。

鮑爾重申降息須審慎後，由於內容符合市場預期，美元應聲走弱，根據央行統計，今天美元下挫0.44%，不過關稅陰影籠罩之下，亞幣依舊貶值，人民幣微跌0.03%，新台幣及韓元均貶值0.08%，日圓貶勢較重、下跌1.12%。

外匯交易員補充，美國即將公布最新消費者物價指數（CPI）數據，市場將觀察通膨走勢推測聯準會態度，如果數據超乎預期，也可能使後續匯市出現波動。

外匯交易員並指出，近日國際局勢無突破性消息，匯市陷入整理，眼前最需要關注的仍是川普下一波關稅措施是否列入台灣、劍指晶片產業，一旦發生，將是消息面重大利空，雖然川普目前策略看來是「逼上談判桌」，但短時間的恐慌情緒發酵，可能出現資金撤離的情況，導致新台幣貶勢再起。

川普 新台幣 消費者物價指數 美國聯準會

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