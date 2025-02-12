聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌爆台企銀董座請假91天 去年竟領191萬績效獎金

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台企銀董事長劉佩真（右）因涉嫌浮報近百萬業務費遭新北地檢署約談，訊後以50萬交保候傳。圖／聯合報系資料照片
台企銀董事長劉佩真（右）因涉嫌浮報近百萬業務費遭新北地檢署約談，訊後以50萬交保候傳。圖／聯合報系資料照片

有關台灣中小企業銀行遭到搜索，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，公股行庫董事長一年請假超過90天，還能領到將近200萬元的績效獎金，金管會、財政部國庫署一片靜默，財政部有必要調查清楚，還給社會大眾一個交代，畢竟這是人民的錢。

台灣中小企業銀行上周遭到檢方搜索，董事長劉佩真及1名職員帶回偵訊，全案依特別背信罪偵辦。黃國昌稍早在臉書發文說，一般上班族應該無法想像，公股行庫董事長一年請假超過90天，年底竟然可以領到將近200萬元績效獎金，綠營公股行庫的管理到底有多腐敗。

黃國昌指出，針對本件震撼金融圈的事，無論是負責公股管理的財政部國庫署，還是負責金融監理的金管會，全部一片靜默，沒有任何反應。事實上，劉佩真在2023年請假91.5天，董事長請了這麼多假，依規定當年度的績效獎金，績效獎金不可能達到191萬元。

黃國昌說，劉佩真透過事後銷假的方式，以居家辦公等名目銷掉69天，請假天數驟減為22.5天，也因此領走高達191萬元績效獎金，「這個假到底怎麼銷的？這個錢到底怎麼領的？」負責公股行庫管理的財政部，有必要調查清楚給社會一個交代，畢竟這是人民的錢。

中小企業 績效 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌：民眾黨2026諸侯戰不缺席 有機會定親征拓新戰場

卓榮泰有意參與總預算案協商 黃國昌嗆基本常識都沒有

750元審查費NCC急喊卡 黃國昌諷民進黨團指導很兇

韓國瑜拋總預算協商追加 黃國昌：繼續養網軍一樣否決

相關新聞

虛擬資產交易 跨大步走 擬開放銀行發行連結新台幣、美元的穩定幣

金管會訂定虛擬資產及交易業務事業（VASP）專法草案，將在今（13）日召開公聽會，最大亮點是允許發行人（應指銀行）可發行...

黃國昌：台企銀董座請假91天 領191萬獎金

八大公股行庫之一的台灣中小企銀董事長劉佩真疑涉背信罪遭檢方偵辦，負責督導公股行庫的財政部官員昨天表示，去年底接獲檢舉，責...

在地共榮 國壽挺鹽水蜂炮

台南代表性民俗文化「鹽水蜂炮」昨（12）日晚間順利落幕。國泰人壽堅持「在地共榮、共創更好」的理念，連續12年與地方「作伙...

證交所設定四大目標 三面進擊

證交所今（2025）年初設定年度四大目標，其中之一是「科技驅動創新，落實普惠金融」，將朝三大面向執行，包括：反詐聯防，多...

標普評比 中信入選永續年鑑

中信金控積極落實永續作為，連續六年入選國際級永續評比機構標準普爾全球永續年鑑（S&P Global The Sustai...

牽手CDP 國泰世華問卷超標

國泰世華銀行積極推動企業低碳轉型，為亞洲首家參與全球最大環境揭露組織CDP（前身為Carbon Disclosure P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。