黃國昌爆台企銀董座請假91天 去年竟領191萬績效獎金

有關台灣中小企業銀行遭到搜索，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，公股行庫董事長一年請假超過90天，還能領到將近200萬元的績效獎金，金管會、財政部國庫署一片靜默，財政部有必要調查清楚，還給社會大眾一個交代，畢竟這是人民的錢。

台灣中小企業銀行上周遭到檢方搜索，董事長劉佩真及1名職員帶回偵訊，全案依特別背信罪偵辦。黃國昌稍早在臉書發文說，一般上班族應該無法想像，公股行庫董事長一年請假超過90天，年底竟然可以領到將近200萬元績效獎金，綠營公股行庫的管理到底有多腐敗。

黃國昌指出，針對本件震撼金融圈的事，無論是負責公股管理的財政部國庫署，還是負責金融監理的金管會，全部一片靜默，沒有任何反應。事實上，劉佩真在2023年請假91.5天，董事長請了這麼多假，依規定當年度的績效獎金，績效獎金不可能達到191萬元。

黃國昌說，劉佩真透過事後銷假的方式，以居家辦公等名目銷掉69天，請假天數驟減為22.5天，也因此領走高達191萬元績效獎金，「這個假到底怎麼銷的？這個錢到底怎麼領的？」負責公股行庫管理的財政部，有必要調查清楚給社會一個交代，畢竟這是人民的錢。