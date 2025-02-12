證交稅減稅優惠政策陸續屆期 券商公會籲朝向制度化

券商公會理事長陳俊宏今天表示，證交稅多項減稅優惠將於2026年至2028年間陸續屆期，包括停徵債券ETF證交稅、當沖降稅減半，以及權證避險股票證交稅率千分之1等，呼籲主管機關能提早因應，研議合理稅制，避免造成市場動盪。

券商公會今天舉行媒體春酒，陳俊宏表示，感謝金管會、財政部、行政院，及立法院各黨團的支持，現股當沖降稅優惠於去年底完成修法，延長實施至2027年底。

陳俊宏表示，台灣部分證交稅率都有實施期限，每逢屆期就要檢討是否再延長，容易增加市場不確定性，他認為好的政策應該是走向制度化。

券商公會整理包括停徵公司債、金融債券及債券ETF證交稅，將於2026年底屆期；去年底通過延長的當沖降稅減半優惠期限為3年，2027年底也要重新討論；另有權證避險股票證交稅率千分之1，也將於2028年11月屆期。也就是從2026年到2028年，每年都會碰到類似的問題。

券商公會分析鄰近亞洲國家的證交稅率，香港是採買賣雙方課千分之1印花稅；新加坡採電子交易免印花稅；韓國證交稅率為千分之1.5，相較之下，台灣證交稅率千分之3，在亞洲股市偏高，證券公會建請證交所及櫃買中心，通盤研究如何建構合理的證交稅率，作為金管會與財政部進行政策建議參考。

去年台股大漲衝破2萬點大關，創歷史新高，證券商大豐收，根據證交所統計，全體證券商2024年合計稅後淨利新台幣1016.03億元，年增47.87%。

展望今年台股表現，陳俊宏表示，美國總統川普政策等國際變數很多，市場很難預測，期盼台股去年不是最高點。