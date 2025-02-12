和潤企業曝營運展望 穩健前行業績再衝高

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）於12日攜手子公司和勁企業、和潤電能、和潤興業，正式發布2025年度營運展望，創新突破，引領未來2025經營策略穩健成長，力拚再創高峰。

展望2025年，董事長劉源森表示，和潤企業將以「向下紮根，向上突圍」為核心策略，除穩固核心本業根基，亦深化業務布局，透過商品分期與企業金融雙引擎驅動整體分期業務成長，同時加速數位科技應用，持續導入AI、BI雙智能前瞻技術，全面提升營運效能，推動企業升級轉型。

和潤企業於2023年底正式進軍東南亞市場，「HFC Cambodia和潤金融（柬埔寨）」已於2024年成功升格為微型金融企業，放眼2025年，將聚焦提升品牌知名度，擴大市場占有率，目標在未來五年內，成為柬埔寨前三大MFI微型金融公司！和潤企業也積極評估南向新據點的發展潛力，持續拓展國際版圖，為企業的長遠發展奠定更加穩固的基礎。

劉源森進一步指出，面對快速變遷的市場環境與挑戰，和潤企業始終秉持創新與成長並進的經營理念，積極應對市場變革。2025年，和潤企業將持續強化業務布局，深化數位金融科技應用，推動企業升級轉型，並透過ESG永續行動，落實企業社會責任。在「向下紮根，向上突圍」的策略指引下，和潤企業將不斷突破自我，再創市場新高峰，為股東、客戶及社會帶來更多價值，提升經營韌性，持續追求創新進步。

和潤企業致力推動ESG永續發展，2024年獲得國內外14項知名獎項及評比肯定，為歷史之最。在環境永續方面，已連續三年獲選國內上市櫃公司「碳競爭力百強」企業，並積極推動生物多樣性保護，落實淨灘、淨山等環境行動，2025年將擴大濕地保育計畫至全台六都。在社會共榮方面，和潤企業重視人才培育與發展，推動員工持股信託計畫，不斷提升員工福利，打造幸福企業。

同時積極推廣機車道路安全，透過教育與實際行動增強社會安全意識，2025年將跨大全面性道路安全推廣，並啟動反詐騙多元行動。而在2024年和潤企業志工總時數破萬小時，並攜手超過百家NPO組織，共同推動各項公益計畫，充分展現社會正向影響力。