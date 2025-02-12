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和潤企業拓展企業金融與海外事業 將在東南亞擴點

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
和潤宣示新年度營運方向。（記者邱馨儀／攝影）
和潤宣示新年度營運方向。（記者邱馨儀／攝影）

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）轉投資事業表現亮眼，旗下專注企業金融業務的「和潤興業」，成立首年業績亮眼，展現驚人爆發力；同時，和潤電能多元發展綠能事業，成立僅三年即獲利轉正，營運表現亮眼。和潤企業董事長劉源森表示，2025年和潤企業將以『向下紮根，向上突圍為核心策略，除穩固核心本業根基，亦深化業務佈局，透過商品分期與企業金融雙引擎驅動整體分期業務成長，同時加速數位科技應用，持續導入AI、BI雙智能前瞻技術，全面提升營運效能，推動企業升級轉型。

此外和潤企業2023年底正式進軍東南亞市場，「HFC Cambodia和潤金融（柬埔寨）」已於2024年成功升格為微型金融企業，放眼2025年，將聚焦提升品牌知名度，擴大市場佔有率，目標在未來五年內，成為柬埔寨前三大MFI微型金融公司。和潤企業也積極評估南向新據點的發展潛力，持續拓展國際版圖，為企業的長遠發展奠定更加穩固的基礎。

和潤企業12日攜手子公司和勁企業、和潤電能、和潤興業，正式發布2025年度營運展望。歷經2024年的市場挑戰，和潤企業憑藉穩健經營、扎實的內控管理與靈活應對策略，仍持續保持成長態勢，合併總營收與總保有資產雙雙攀升。在核心業務方面，不論小車或重車的分期業務皆穩居市場領導地位。

近年來，和潤企業積極推動企業轉型，朝向次集團化發展，透過分社化專業經營策略，擴展多元事業版圖，並強化海外市場布局。截至2024年成果顯著，其中車輛分期業務已連續21年穩坐業界No.1寶座，商品分期業務透過新品牌「Pay4U」帶動發展，合作通路已達5,000家，而企業金融領域亦深耕有成，在醫療設備及醫美設備分期業務均穩居市場龍頭地位；2025年將持續穩固各項分期業務，提升滲透率，商品分期採取線上、線下並進策略，攜手大型知名電商、3C通路等多元商家合作，打造數位生態圈。

旗下專精重車事業的「和勁企業」，截至2024年已連續兩年穩居市場No.1，展現卓越競爭力。未來將持續深化與經銷商的合作關係，鞏固重車市場領導地位，並擴大車行金融服務與分群行銷，以進一步提升成長動能。

作為集團綠能先鋒的「和潤電能」，在成立三年後（2024年）成功實現盈利，展現強勁成長動能；今年將持續衝刺案場簽約，擴大保有容量，同時加速推動售電業務，目標年轉供綠電突破2,500萬度，並積極評估各項綠能發展機會，為集團開創更高價值。

2024年新成立的「和潤興業」則專注於中小企業金融服務，透過集團資源整合與精準布局，成立滿周年收益資產快速突破百億，並完成六都據點建置，展現強勁發展潛力；2025年「和潤興業」將成為集團營運重點，進一步整合資源，驅動業績翻倍成長，持續擴大市場影響力，目標成為全台企業融資的首選平台。

和潤企業 綠能

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