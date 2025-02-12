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金價飆漲 兩大金控首席經濟學家這樣看

經濟日報／ 記者林勁傑戴玉翔／台北即時報導
國際金價連日創高。路透
國際金價連日創高。路透

國際金價連日創高，合庫金控首席經濟學家徐千婷表示，「不確定性」環繞推升黃金價格，首先是面對地緣政治避險需求，包括加薩走廊以哈衝突、俄烏戰爭複雜度以及川普保護主義皆推高避險資產。富邦金控首席經濟學家羅瑋則預估，由於川普關稅衝擊到底多大還不清楚，因此黃金短時間內還有繼續上攻空間，2月底前有機會看見每盎司3,000美元。

羅瑋指出，國際金價近日頻改寫新高紀錄，最主要有兩大原因，第一，川普加徵關稅打響貿易戰開端，市場上恐慌情緒蔓延，甚至就連黃金現貨都出現搶購潮，第二，中國人民銀行公布最新黃金儲備，1月底黃金儲備為7,345萬盎司，比去年12月底的7,329萬盎司增加16萬盎司，月增0.22%，這是人行連續第三個月增持黃金。因此在避險買盤激勵及中國人行加持之下，國際金價突破每盎司2,934美元。

徐千婷強調，資產需求是相對報酬率概念，川普點名的產業課徵關稅不確定性可能衝擊企業獲利，同時連動通膨展望亦影響Fed貨幣政策及美債券殖利率，故今年債市波動性大，而投資人面對不確性最好的策略即是分散資產持有，除了股債之外，黃金也是標的之一，尤其過去幾年美股一直上漲，風險趨避心理促使資金跑到黃金這類資產。最後，中國大陸增加黃金儲備也是重要因素，過去幾年美債兩大戶日本及中國大陸均減持美債，中國大陸轉而增加黃金持有也推升黃金價格。

羅瑋表示，由於川普的關稅加徵清單18日才公布，衝擊到底有多大還不清楚，加上對墨西哥、加拿大出口到美國的商品課徵25%關稅的行政命令宣布延緩30日，因此他認為黃金短時間內還有繼續上攻的空間，預估在2月底前有機會看見每盎司3,000美元的價位。

至於金價的漲勢能夠持續多久，羅瑋認為，需看後續貿易戰發展，若是川普關稅清單所造成的恐慌被市場消化，或是墨、加被加徵關稅的威脅減輕，不排除有人獲利了結，因此黃金上攻的幅度與時間，最重要的關鍵點都在川普的經貿政策。

川普 關稅

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