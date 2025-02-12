債券神隊友- Hybrid & Floating 面對市場變局不發愁

美國總統川普執政後首先力推非法移民與關稅政策，其中關稅的課徵範圍逐漸擴大而引發全球金融市場的不確定性升高，面對詭譎多變的市場，複合債券基金受到更多投資人青睞。野村投信指出，運用靈活的全天候投資策略應對市場的不確定性，已經較一般投資策略脫穎而出，若能再搭配神隊友-混合資本債(Hybrid bond)及浮動利率債(Floating-Rate Note)助攻，更加如虎添翼，引領投資人在各種經濟環境下保持穩定投資組合的長期投資目標。

野村全天候環球債券基金經理人林詩孟表示，混合資本債是一種介於股權與債務特徵的金融資產，通常由優質、投資等級的大型公司所發行，可滿足公司具股權性質的債券融資需求，且也可提供較一般債券更高的收益率。債券定位概念類似於金融次順位債，但混合資本債發行人是金融機構產業以外的公司。若選擇信評為投資等級的企業所發行的混合資本債，其信評雖因次順位債性質而低於發行企業主順位債的信評，但相對地提供較高的票面利率。以英國電信巨頭伏得風(Vodafone)為例，其主順位債信評為BBB，混合資本債信評為BB+，主順位債的到期殖利率為4.62%，明顯低於混合資本債的5.56%。

投資混合資本債的主要目標就是在優質企業的債券中尋找支付更高殖利率的標的，其風險在於債券利息是否準時支付與公司是否在預期的年限回購債券。事實上，投資等級的發行人很少或幾乎沒有票息支付失誤，且投資等級的發行人也很少有跳過贖回的事件發生，因此選擇優質的發行公司是相當重要的，這也是為什麼混合資本債公司的信評條件相較一般非投資等級債券較高。

至於浮動利率債，則是對抗升息環境的好工具。林詩孟指出，浮動利率債的票息會隨著基準利率上調而上升，升息越多則票息越高。浮動利率債的票息由短期基準利率(如擔保隔夜融資利率SOFR)，依據不同的債券條件加上一定基本點，類似於銀行存款的機動利率概念。浮動利率債券的最大優勢，是對利率變化的敏感程度較低，當央行升息時，基準利率上調，固定利率債會因票息吸引力下降而使債券價格走跌，但浮動利率債的票息因為可以隨著升息而提高，投資吸引力增加，債券價格也就不會隨著升息而下跌。因此，當預期未來利率上升時，可以使用浮動利率債券，規避掉利率上升的損失，相反的，當利率下降時，票息也同步下調，不利浮動利率債，因此好工具用對時機很重要。