證券商公會射五箭 力助業者參與亞洲資產管理中心

證券商公會理事長陳俊宏指出，今年首要任務是協助業者積極參與亞洲資產管理中心政策，實踐留財引資理念，持續推動壯大資本市場規模、擴大經營業務範圍、強化高資產客戶業務服務量能、推動創新金融商品多元服務及精進國際證券業務前中後台相關服務等五大方向。

同時，證券商公會今年有八大重點推動業務，包括：一、建請證交所及櫃買中心通盤研究如何建構合理證交稅率，並作為金管會與財政部進行政策建議的參考；二、活絡並推動多元證券理財商品掛牌；三、積極推動分戶帳業務，並鬆綁負債淨值倍數相關規定。

四、完善海外有價證券投資服務功能；五、鬆綁高資產客戶業務規定；六、持續提升證券商安全數位服務；七、持續辦理防範金融詐騙宣導活動；八、精進教育訓練品質。

陳俊宏表示，證券商公會扮演主管機關、證券周邊單位和業者的溝通橋樑，持續檢視金融環境變遷及瞭解業者實務運作所面臨的問題，並研議法規鬆綁或業務開放的相關配套，包括市場及業者的風險管控、利益衝突的防範及投資人權益的兼顧等面向，再向相關主管單位建議，希望藉由促進證券市場穩定發展之同時，也能提升證券業者經營效率及競爭力。