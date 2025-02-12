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群益證加入「第20屆 KKBOX 風雲榜」第二波索票活動 新戶獲專屬優惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券董事長周秀真(右二)、總經理李文柱(左二)、執行副總裁張學渮(左一)、群益資本管理顧問總經理徐婉玲(右一)受邀出席「第20屆KKBOX風雲榜」記者會，共同支持國內藝文發展。(科科科技／提供)
群益金鼎證券董事長周秀真(右二)、總經理李文柱(左二)、執行副總裁張學渮(左一)、群益資本管理顧問總經理徐婉玲(右一)受邀出席「第20屆KKBOX風雲榜」記者會，共同支持國內藝文發展。(科科科技／提供)

群益金鼎證券（6005）為第20屆KKBOX風雲榜演唱會唯一指定證券商合作夥伴，本屆盛典將於2025年4月19日在高雄巨蛋盛大舉行，以「綻放」為主題，展現音樂能量的蓄積與盛開，打造華語界指標性音樂盛事。KKBOX風雲榜演唱會邁向第20屆，歷年來場場一票難求。今年，群益金鼎證券將以合作夥伴身分加入第二波索票活動，完成群益金鼎證券指定加碼任務後，抽獎機會再提升，來群益交易，投資享樂都受益。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，這次與KKBOX的合作，展現群益打造平衡財富與健康的生活的決心，未來更計畫推出涵蓋食衣住行育樂的多元回饋活動，與群益客戶共同創造雙贏局面。

第20屆KKBOX風雲榜二波索票活動，自即日起至3月7日於KKBOX官網及社群登場，KKBOX會員只要參加風雲榜系列應援任務，或完成KKBOX社群不定時驚喜任務，即可獲得「專屬應援花瓣」並抽風雲榜門票，累積越多花瓣，中獎機率越高。

群益金鼎證券在這次加碼任務為：在2025年1月1日至2月27日，於群益金鼎證券開立全新證券戶，並至群益指定網頁登記，經審核確認後即可獲得專屬一組「應援花瓣兌換碼」，並能至KKBOX風雲榜索票活動頁面，輸入兌換碼兌換15個應援花瓣，提高抽票中獎機率。

群益金鼎證券也有針對舊戶單獨提供索票活動，將於KKBOX官方第二波索票活動結束後公布，可持續關注群益官方平台。更多活動資訊及索票辦法，請參閱群益金鼎證券官方網站及KKBOX活動網站。

群益金鼎證券-證券全新戶「專屬應援花瓣」加碼，活動詳情：https://notice.capital.com.tw/4my5qk/capitalTag

KKBOX 社群 群益

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