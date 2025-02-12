川普關稅大刀猛揮 「這政策」讓金融債ETF後市旺

美國總統川普上任後積極揮舞關稅大刀，針對墨西哥、加拿大和中國大陸等進口貨加徵關稅，而這把「關刀」也陸續揮向晶片、金屬等產業，消息一波接一波，使得股市震盪加劇。國泰投信表示，別忘記川普產業政策也著重「鬆綁金融監管」，尤其金融產業受關稅影響最低，在政策加持下，可作為對抗股市波動的考量，加上美國銀行巨頭也繳出亮麗財報成績單，財務品質佳，金融債ETF深具投資潛力。

近來川普激進的關稅政策，引發市場對於通膨再起的擔憂，然而隨房租通膨放緩、國際油價維持於低檔，通膨有望下行，10年級美債殖利率跌至4.5%以下，市場普遍看好美國降息循環謹慎持續，而美國2024年第4季財報顯示，摩根大通、美國銀行、富國銀行、摩根士丹利、高盛及花旗集團等六大銀行表現亮眼，每股盈餘（EPS）皆較同期有大幅成長，顯示大型銀行獲利能力強勁。

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金（00933B）基金經理人鍾郁婕表示，川普上任後黑天鵝層出不窮，政策變數較多，在波動劇烈的市場態勢下，建議投資人慎選高信評優質債券，違約風險低且波動度穩定，也因為此特性，深受法人大戶喜愛，若以晶圓代工龍頭台積電（2330）為例，其持有的公司債排名中，名列前茅的多數皆為金融債，重要性及不可取代性可見一斑。

鍾郁婕說明，債券的價值來自於債券的品質，00933B標的債券皆為全球金融巨頭，又大又知名的銀行，投資範圍遍及全球，加上採每月配息、搭配收益平準金的機制，是市場上CP值極高的債券ETF，截至2/7規模為782億元，流動性佳，建議可採股債配置、分批布局，作為資金避風港。00933B已於近日發布本月配息公告，提醒投資人除息日為2月20日，最後申購日為2月19日。