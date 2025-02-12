元宵變盤？群益投信：歷史經驗節後台股多上漲

金蛇年第一周台股表現先蹲後跳，第一周小跌47.14點作收。群益投信指出，大盤在經過第一周的震盪洗禮後，接下來就是面臨元宵節節慶變盤關鍵，是否出現變盤也牽動投資人信心，不過根據統計，過去15年台股在元宵後多能走出上漲格局，以短線來看，後一周、後兩周上漲機率都高達八成，均漲幅也逼近2％，節後可望還有表現空間。

群益投信表示，台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，不過類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股基金來作為投資工具，採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，台股短線上受DeepSeek開源模型衝擊Nvidia相關AI供應鏈，及川普關稅政策逐漸實施影響通膨升溫預期，金蛇年開盤第一天大盤指數同時跌破季線及月線，只是反應科技股春節期間波動。後市來看，台股企業獲利仍在上升趨勢，今年預估增長29%，預料短期波動難免，選股將是重點，長多格局仍可期，指數修正可把握中長線逢低布局投資契機。看好類股光通訊、Edge AI、軟體、機器人及ASIC族群；非電部分，重心可以生技、鋼鐵等區塊為主。