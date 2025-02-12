統一投信將募集低波多重資產基金 「五夠厚」魅力穩健及成長都要
受惠全球股市大多頭行情，不少投資人近年財富大幅成長，希望為資產增添下檔保護，但又不想錯過股市成長潛力。自己操盤才做選擇，交給專家可以全都要！統一投信新推出的統一優選低波多重資產基金，用五好魅力在低波動中追求成長，讓投資人不再左右為難，五夠厚！這檔基金將於3月10至14日募集繳款，同時提供累積型及月配型級別。
統一投信表示，統一優選低波多重資產基金的五好魅力，分別為好資產、好收益、好潛力、好配方及好團隊。基金的核心資產中，可轉債兼具股債特色，為攻守兼備的全方位「好資產」。目前美債殖利率位於近15年高點，票息及後市的資本利得空間可期，這檔基金將利用台灣發行的海外債券ETF，鎖定債市「好收益」。加強資產保護層，也要抓住股市投資機會。另外也將布局高息股，不僅有股息保護，抗震力強，還能參與台股長線成長。
受到川普政策及聯準會降息不確定性影響，今年市場波動可能加劇。統一優選低波多重資產基金透過多元量化監控指標，包括總經環境研究、市場情緒及風險分析、投資商品比較等，精選最適合當下市場環境的「好配方」，使資產配置最佳化。除了量化分析，統一投信實力堅強的「好團隊」，將發揮主動式投資優勢，結合質化選股，淬鍊優質投資組合。
統一優選低波多重資產基金基金經理人涂韶鈺表示，AI加速成長，台股作為全球AI重鎮，未來兩年企業獲利有望保持雙位數成長，提供股市上漲動能。高利率推升美債利息支出壓力，使聯準會上半年有望伺機降息，對債市表現為利多。但台股基期墊高、川普政策不確定性及聯準會降息預期變化，使今年金融市場波動可能加劇。因此，控制波動度將是投資的致勝關鍵。
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