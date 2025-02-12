董座遭調查 恐波及台企銀引資

台企銀上周突遭檢調搜索調查，儘管案情尚不明朗，但台企銀原規畫為股本朝千億元規模邁進，評估擬再度引資國發基金注資，因爆發這起司法事件，恐影響爭取國發基金二度注資作業，台企銀股本要達到千億元時間，有可能延後到明年下半年。

金管會銀行副局長侯立洋昨說，台企銀已在八日通報重大偶發事件，依規定最晚必須在十八日之前函送金管會相關資料及報告說明。他指出，台企銀董事長劉佩真等人遭檢方約談，並非金管會移送的案件，至於金管會是否會針對此事對台企銀展開專案金檢，將先視台企銀提交的重大偶發事件報告內容再進一步處理，過往重大偶發事件也不一定非得辦理金檢。

台企銀目前是六大上市公股銀行中資本額規模最小，去年拉高股利配發率突破百分之百，大幅增發股票股利、盈餘轉增資後，實收資本額才站上九百億元關卡、來到九一六億元，但是仍然比彰銀、一銀、華銀、合庫銀等股本已登千億元以上的公股行庫低，台企銀內部策略也早已擬具資本額要達到千億元的目標。

台企銀考量持續透過盈餘轉增資自然成長，股本增加速度較為緩慢，為了提早股本增至千億元規模，內部醞釀再向國發基金爭取二度注資，期能獲得國發基金比照二○一九年參與私募現增，再次注資五十億元，如此則搭配今年分派盈餘、配發股票股利盈餘轉增資，就可望在今年底實收資本額就達到千億元。

不過，劉佩真被指疑涉浮報費用相關案件事出突然，對台企銀的引資規劃恐產生影響，且調查完畢進一步釐清案情需要時間，則爭取國發基金再度注資的作業時程，也將可能隨之推遲。

國發基金二○一九年八月首度參與台企銀私募增資，當時國發基金以私募價格每股十一點九五元，認購四億一八四一萬股，合計注資台企銀約五十億元。國發基金私募三年閉鎖期雖然已經屆滿，但是持股穩定，目前持股比近百分之六，是台企銀泛公股持股的穩定中堅力量。