中小企融資 需求強勁

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

AI供應鏈春燕帶動，景氣明朗，企業投資意願大增，金管會昨（11）日公布2024年全年本國銀行對中小企業放款成績單，年增5,716億元，為史上第四大，目標達成率136%，顯示中小企業資金需求動能強勁。

金管會銀行局副局長侯立洋指出，去年放款成長表現亮眼原因，主因中小企業因應AI供應鏈，受惠相當多；他解釋，大企業受惠AI供應鏈，透過中小企業完成產品，景氣好轉回春，也是企業願意投資原因。

侯立洋指出，2024年整體放款受惠景氣好轉、較為明朗，2023年相對融資需求比較少，因當年景氣不明朗，升息又墊高資金成本，中小企業融資需求相對走低。

對於今年中小企業放款成長目標，侯立洋強調，正在洽詢銀行公會調查銀行意見，需等待銀行回覆意見。市場推估，相關目標將在第2季定案，並預期今年成長目標，應不至於低於2024年的4,200億元，該目標也是史上最大放款目標量。

金管會統計至去年12月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆3,380億元，月增712億元、月增金額寫近三個月新高。2024年全年國銀對中小企業放款淨成長5,716億元，達年度新增放款目標4,200億元的136％，顯示協助中小企業取得融資措施具有相當成效。

金管會資料統計，2024年對中小企業放款增額前五大銀行，依序為永豐銀增加752.1億元、兆豐銀增加588.2億元、中信銀增加481.3億元、北富銀增加474.3億元、玉山銀增加458億元。

中小企業 金管會

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