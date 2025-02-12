銀行貸款額 2024年增3.7兆

AI供應鏈推升企業資金需求，國銀放款量能大爆發。據金管會統計，2024年全年國銀總放款大增3.74兆元，年增額寫史上最大量，推升2024年底國銀總放款餘額攀升到42兆2,076億元顛峰，年增9.7%；銀行圈認為，2025年台灣經濟穩健、AI趨勢更加鮮明，放款動能不墜。

若進一步觀察四大放款用途別，包括購置動產、不動產、企業投資和周轉金2024年全面成長，又以企業投資、購置動產年增逾14%最強，周轉金也年增10.7%的雙位數成長動能，年增率至少刷五年新高。

銀行局副局長侯立洋昨（11）日說，周轉金2024年全年大增2.07兆元，有兩大主因，一、企業看好2025年景氣，二、AI供應鏈擴大下一個年度產能，又以民營企業因應年底旺季需求、農曆年備貨的兩大資金需求最殷切。

一家銀行主管說，2024年各項經濟數據都顯示台灣內需消費穩定，AI等新興科技需求熱絡也帶動民間投資復甦，出口也受惠AI需求強勁，換言之，2024年內外需動能帶動了企業資金需求，進而推升國銀放款量能。

國銀放款動能強勁，也反映在整體銀行利息淨收益大增。據統計，2024年國銀利息淨收益6,219億元、年增5%，占三大獲利支柱的53%，顯示國銀逾半獲利來源都是由放款利息收益貢獻。2024年全年國銀稅前盈餘5,273億元寫史上新高。

法人說，2025年美國續降息，國銀獲利主力將從2024年的SWAP（換匯）投資收益，轉攻傳統放款業務，又以外幣放款動能戰力最佳。

2025年1月電子產業雖進入淡季，但半導體大廠庫存水位普遍更加健康，加上DeepSeek有利AI技術擴大滲透率，邊緣運算需求可望大幅增加，續推升AI晶片和基礎建設相關支出，仍續看好2025年AI供應鏈商機。