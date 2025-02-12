房貸滿水位緩解 國銀不動產放款占比探低點

據金管會統計，2024年12月底整體國銀不動產放款比率是26.44%寫七個月新低，有13家銀行承做不動產放款比率逾27%也追平七個月低點，銀行局副局長侯立洋說，不動產放款比率下滑是因去年底存款增速、遠大於不動產放款所致。

一家銀行主管說，不動產放款比率的計算，分子是不動產增量、分母是總存款加計金融債，若銀行要控管不動產比率，只有兩條路，一是增加存款加金融債的分母，二是減少不動產承作量的分子。

但年底適逢交屋潮，各銀行要減少不動產新增量不易，只能朝增加總存款等分母一條路，以暫時紓解房貸滿水位現象，「錢」荒要真正舒緩可能要等到真正不動產分子增幅趨緩，才會較為明顯。

依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」；各銀行內部多以28%為警戒水位，超過者就會拉高房貸利率、砍成數因應。

以去年12月底個別銀行家數來看，逾27%者有13家追平近七個月低點，其中11家銀行占比落在27%至28%警戒黃區，另僅剩一家銀行落在28%至29%警戒紅區，超過29%則僅星展銀一家。

侯立洋說，12月星展銀不動產分子、存款分母都減少，但因分母減少量大於分子，使不動產放款比率又破29%。

落在28%至29%警戒紅區者大幅下降到一家是17個月來低點，是因為各銀行控管不動產，存款增量遠大於不動產放款，27%至28%警戒黃區則是11家，主要是從「紅區」疏散到「黃區」。

他說，年底不動產放款餘額15.16兆元、存款加金融債餘額57.33兆元，存款加金融債月增量0.73兆元遠高於不動產月增0.16兆元，使不動產比率大降。年底存款量大增是因企業國外貨款收入、境外投資獲利了結匯回所致。