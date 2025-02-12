聽新聞
0:00 / 0:00

房貸滿水位緩解 國銀不動產放款占比探低點

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會統計，2024年12月底整體國銀不動產放款比率是26.44%寫七個月新低，有13家銀行承做不動產放款比率逾27%也追平七個月低點。聯合報系資料照
金管會統計，2024年12月底整體國銀不動產放款比率是26.44%寫七個月新低，有13家銀行承做不動產放款比率逾27%也追平七個月低點。聯合報系資料照

據金管會統計，2024年12月底整體國銀不動產放款比率是26.44%寫七個月新低，有13家銀行承做不動產放款比率逾27%也追平七個月低點，銀行局副局長侯立洋說，不動產放款比率下滑是因去年底存款增速、遠大於不動產放款所致。

一家銀行主管說，不動產放款比率的計算，分子是不動產增量、分母是總存款加計金融債，若銀行要控管不動產比率，只有兩條路，一是增加存款加金融債的分母，二是減少不動產承作量的分子。

但年底適逢交屋潮，各銀行要減少不動產新增量不易，只能朝增加總存款等分母一條路，以暫時紓解房貸滿水位現象，「錢」荒要真正舒緩可能要等到真正不動產分子增幅趨緩，才會較為明顯。

依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」；各銀行內部多以28%為警戒水位，超過者就會拉高房貸利率、砍成數因應。

以去年12月底個別銀行家數來看，逾27%者有13家追平近七個月低點，其中11家銀行占比落在27%至28%警戒黃區，另僅剩一家銀行落在28%至29%警戒紅區，超過29%則僅星展銀一家。

侯立洋說，12月星展銀不動產分子、存款分母都減少，但因分母減少量大於分子，使不動產放款比率又破29%。

落在28%至29%警戒紅區者大幅下降到一家是17個月來低點，是因為各銀行控管不動產，存款增量遠大於不動產放款，27%至28%警戒黃區則是11家，主要是從「紅區」疏散到「黃區」。

他說，年底不動產放款餘額15.16兆元、存款加金融債餘額57.33兆元，存款加金融債月增量0.73兆元遠高於不動產月增0.16兆元，使不動產比率大降。年底存款量大增是因企業國外貨款收入、境外投資獲利了結匯回所致。

房貸

延伸閱讀

REITs 躍資金避風港

共同生活20年！73歲嬤收室友紙條「1200萬積蓄全給妳」 分完遺產後卻拿不到半毛錢

存款250萬！兼3份工、租凶宅 25歲男嘆：別人做1年我要拚2年

春節帶妻女環島遊後失蹤！人夫盜光妻子存款 只留87元養幼女

相關新聞

房貸滿水位緩解 國銀不動產放款占比探低點

據金管會統計，2024年12月底整體國銀不動產放款比率是26.44%寫七個月新低，有13家銀行承做不動產放款比率逾27%...

國銀搶市 祭買基金0手續費

搶攻財富管理與年終獎金、紅包商機，不少國銀擴大基金定期定額申購優惠，如元大銀行推出新春優惠方案，線上申購指定基金享終身手...

董座遭調查 恐波及台企銀引資

台企銀上周突遭檢調搜索調查，儘管案情尚不明朗，但台企銀原規畫為股本朝千億元規模邁進，評估擬再度引資國發基金注資，因爆發這...

台新金蟬聯永續全球Top 1%

台新金控永續成果與表現再創高峰，國際永續評比機構S&P Global甫公布2025年全球公司永續年鑑（The Susta...

台新金徵多元人才 釋3,500職缺

台新金控績效表現優異，事業版圖穩定成長，今年將釋出超過3,500個職缺，延攬多元領域人才，其中預計招募70位儲備菁英（M...

六大壽險元月新保費增35%

壽險業喜迎開門紅。根據各公司公告數據顯示，六大壽險2025年1月新契約保費（FYP）合計為548.3億元，較2024年1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。