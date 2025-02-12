浮報費用案 台企銀18日前提報告

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

台企銀（2834）8日遭檢調搜索，傳出是內部檢舉董事長劉佩真浮報近百萬元業務費。金管會昨（11）日指出，台企銀已經在當天通報重大偶發事件，後續台企銀必須在七個營業日、本月18日之前，針對此案函送金管會相關資料與說明。

對於是否將台企銀納入專案金檢？金管會銀行局副局長侯立洋指出，必須看實際內容，評估檢調調查事項是否涉及業務層面，導致業務運作受到影響，許多重大偶發通報事件，並不一定要透過專案金檢，是否金檢尚無法給予回覆，必須再評估是否有實地專案金檢的必要性。

劉佩真遭內部檢舉浮報費用，遭檢調約談，複訊後諭知劉佩真50萬元交保，全案朝銀行法特別背信罪偵辦。

對於此案，侯立洋提出兩大要點。第一該案件並非金管會移送。第二，台企銀遭搜索，基於偵查不公開，台企銀在8日遭檢調搜索當天，已向金管會通報重大偶發事件，基於偵查不公開，細節由台企銀在七個營業內函報詳細資料，計算下來，應該要在18日之前，將資料送到金管會。

台企銀 董事長 金管會

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