永豐金併京城銀 3/3拍板

永豐金控（2890）將在3月3日召開股東臨時會，通過永豐金以股份轉換方式取得京城銀（2809）100％股權案，交易對價定為京城銀每股普通股，轉換永豐金1.15股以及26.75元，以換股搭配現金方式，換算每股收購價落在53.89元，雙方最終交易日訂定在今年12月31日。

永豐金控並指出，該股份轉換案在取得主管機關核准後，將會交由董事會訂定股份轉換基準日；最終交易日為今年12月31日，除了永豐金控與京城銀雙方董事會決議另外以書面合意延展最終交易日之外，契約在最終交易日將會自動終止。

資誠出具的價格合理性意見書同時曝光，該交易對價以去年11月30日為評估基準日基礎，永豐金以股份與現金各50％為對價，京城銀每股普通股，轉換永豐金1.15股以及現金26.75元，總計合計總交易價金為594.5億元，認為尚屬允當合理。

永豐金控強調，為了強化競爭力，擴大經營版圖，擬依照金控法、企業併購法等法令，股份轉換方式取得京城銀100％股權，交易標的為京城銀，其租賃子公司全部股權將會出讓或讓與等，證券子公司則會解散清算。

永豐金重訊公告，將在今年3月3日召開股東臨時會，就與京城銀股份轉換案審議討論，該次股東臨時會將送出100元便利商店購物卡，此次股東臨時會以實體方式召開，並開放電子方式於2月15日到2月28日行使表決權。

永豐金與京城銀的股份轉換契約也曝光。根據契約內容，永豐金控與京城銀雙方均已取得主管機關許可後的20個營業日，雙方董事會要共同議定股份轉換基準日，假設雙方沒有共同議定股份轉換基準日，則要以主管機關許可均已取得或完成後的第30個營業日，作為股份轉換基準日。