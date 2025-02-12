台企銀千億股本恐延後達標 預估明年下半年才能圓夢

台企銀（2834）在8日突遭檢調搜索調查，儘管全案是否確有不法尚不明朗，但是台企銀內部原規劃為股本朝千億規模邁進，評估擬再度引資國發基金注資，在檢調偵辦司法事件突發下，恐影響爭取國發基金二度注資作業，台企銀股本要達到千億元的時間，有可能延後到明年下半年。

台企銀目前是六大上市公股銀行中資本額規模最小，去年拉高股利配發率突破100%，大幅增發股票股利、盈餘轉增資後，實收資本額才站上900億元關卡，來到916億元，但仍比彰銀、一銀、華銀、合庫銀等股本已登千億元以上的公股行庫要低，台企銀內部策略也早已擬具資本額要達到千億元的目標。

考量持續透過盈餘轉增資自然成長，股本增加速度較為緩慢，因此為了提早股本增至千億元規模的時間，台企銀內部醞釀再向國發基金爭取二度注資，期能獲得國發基金比照2019年參與私募現增，再次注資50億元，如此則搭配今年分派盈餘、配發股票股利盈餘轉增資，就可望在今年底實收資本額就達到千億元。

不過，台企銀突遭檢調搜索調查，有關董事長劉佩真被指疑涉浮報費用相關案件，事出突然，對台企銀的引資規劃恐產生影響，且調查完畢進一步釐清案情需要時間，則爭取國發基金再度注資的作業時程，也將可能隨之推遲。

國發基金之前在2019年8月首度參與台企銀私募增資，當時國發基金以私募價格每股11.95元，認購4億1,841萬股，合計注資台企銀約50億元。

國發基金私募三年閉鎖期雖然已經屆滿，但持股穩定，目前持股比近6%，是台企銀泛公股持股的穩定中堅力量。台企銀也在國發基金注資後轉骨成功，獲利成長登上百億元大關，股價也穩健走揚，讓國發基金投資也有亮眼的報酬率。



延伸閱讀

浮報費用案 台企銀18日前提報告