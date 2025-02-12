台新金徵多元人才 釋3,500職缺

台新金控（2887）績效表現優異，事業版圖穩定成長，今年將釋出超過3,500個職缺，延攬多元領域人才，其中預計招募70位儲備菁英（MA）、150位儲備理專及各類業務及專業人才。

為積極延攬優秀人才，台新金提早於去年11月即開始啟動儲備菁英（MA）招募計畫，積極吸引海外應屆畢業學子加入，後續將展開北中南超過20場的校園徵才說明會，透過積極的校園活動，搶先爭取優秀應屆畢業生加入。為了幫助新鮮人快速融入組織並發揮戰力，台新有完整的新人培訓計畫及專業訓練，包括數位技能強化課程、AI與數據分析實務訓練及數位人才認證課程，結合銀行內各單位專案合作，同仁可快速累積實務經驗與專業能力。

台新金亦重視創新科技，並於三年前設立創新科技部導入AI運用工具，建立AI治理規範與控管措施，及可信賴、負責任的AI系統，升級金融服務及產品，更於去年設置金控數位科技長，期藉AI來推動創新並提升競爭力。

台新金將依職務提供具市場競爭力的薪資條件，以新鮮人而言，儲備菁英（MA）年薪超過百萬。同時，台新每年進行調薪，過去每年的調薪幅度約3%到5%。而台新也提供員工全方位的福利措施，其中最大亮點為業界首創健康檢查補助遞延累計制度，其他福利包含優於法令的60天產假、八天產檢假及陪產假等、擴大並提高子女教育補助範圍及金額、設立彈性工時制度。

為支持員工能於工作、家庭及生活間取得平衡，台新金開辦多元多樣化的身心健康講座與軟性課程，如親子工作坊、聰明育兒術等多元課程，以期為員工創造最佳的工作體驗。