台新金蟬聯永續全球Top 1%

台新金控（2887）永續成果與表現再創高峰，國際永續評比機構S&P Global甫公布2025年全球公司永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2025），台新金控蟬聯銀行產業別全球Top 1%，不但連續七年入選年鑑，更是台灣唯一連兩年名列銀行產業別（Bank Industry）全球Top 1%卓越成就的金融機構。

標普永續年鑑每年揭露道瓊永續指數（DJSI）前一年度企業ESG評比的觀察結果，最新公布的2025年鑑揭露2024年全球62大產業、7,690家受評企業的永續表現中，僅有在其行業表現最佳的776家企業可以獲得入選標普年鑑。

台新金控因連續七年入選「世界指數」（DJSI World Index）以及「新興市場」（DJSI Emerging Markets Index）成分股雙榜，也同步名列年鑑七年，足以彰顯台新在永續的推動及耕耘獲得高度肯定。

台新金控總經理林維俊表示，台新訂定集團之ESG永續發展目標，從氣候行動、金融共榮、永續賦能三個關鍵議題積極推動，更積極關注國際趨勢且具體落實。

例如從台新銀行力促電力淨零，成為全台首家電廠融資100%再生能源，到以「SME綠色金融服務平台」在普惠、數位等面向，支持中小企業邁向永續及淨零的具體行動的各項表現上，都可以看到將台新三個關鍵議題結合推展的亮眼表現。

台新金控永續長李鎮宇更進一步說明，台新逐漸在ESG發光發熱，關鍵點在於永續與業務密切合作，在認真永續‧綠色生活的永續主軸下，從永續委員會定期討論永續議題，到董事長、總經理積極參與永續論壇與活動，各層級主管與同仁也持續具體落實永續理念，促使台新綻放光芒成為DJSI全球銀行業的領航者。

同時，於上周揭曉的2024CDP（國際碳揭露計畫）氣候變遷（Climate Change）問卷，台新也獲得「A級」的最佳成績。

台新未來永續目標，將以「台灣2050淨零排放路徑及策略」為藍圖，配合IFRS S1及S2的揭露準則為指引努力前進，期待以貫徹「from Zero to Hero」的精神，號召上游的供應商與下游的客戶在淨零、轉型、自然與生物多樣性等的重要趨勢上，朝發揮金融永續影響力的標竿前進。