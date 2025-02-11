快訊

錯給車手影像…媒體高層ATM匯款遭連累 華南銀行發聲了

關稅陰影揮不去！美股早盤走跌 蘋果逆勢漲逾1%

房貸「錢」荒緩了？去年底13家不動產放款仍居警戒

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會統計，2024年12月底整體國銀不動產放款比率是26.44%寫七個月新低，有13家銀行承作不動產放款比率逾27%也追平七個月低點，銀行局副局長侯立洋說，不動產放款比率下滑是因去年底存款增速、遠大於不動產放款所致。

一家銀行主管說，不動產放款比率的計算，分子是不動產增量、分母是總存款加計金融債，若銀行要控管不動產比率，只有兩條路，一是增加存款加金融債的分母，二是減少不動產承作量的分子。

但年底適逢交屋潮，各銀行要減少不動產新增量不易，只能朝增加總存款等分母一條路，以暫時紓解房貸滿水位現象，「錢」荒要真正舒緩，可能要等到不動產分子增幅趨緩，才會較為明顯。

依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」；各銀行內部多以28%為警戒水位，超過者就會拉高房貸利率、砍成數因應。

以去年12月底個別銀行家數來看，逾27%者有13家追平近七個月低點，其中11家銀行占比落在27~28%警戒黃區，另僅剩1家銀行落在28~29%警戒紅區，超過29%則是星展銀1家。

侯立洋說，12月星展銀不動產分子、存款分母都減少，但因分母減少量大於分子，使不動產放款比率又破29%。

落在28~29%警戒紅區者大幅下降到1家是17個月來低點，是因為各銀行控管不動產，存款增量遠大於不動產放款，27~28%警戒黃區則是11家，主要是從「紅區」疏散到「黃區」。

他說，年底不動產放款餘額15.16兆元、存款加金融債餘額57.33兆元，存款加金融債月增量0.73兆元遠高於不動產月增0.16兆元，使不動產比率大降。年底存款量大增是因企業國外貨款收入、境外投資獲利了結匯回所致。

房貸

延伸閱讀

REITs 躍資金避風港

共同生活20年！73歲嬤收室友紙條「1200萬積蓄全給妳」 分完遺產後卻拿不到半毛錢

公銀房貸目標 穩健低度成長

存款250萬！兼3份工、租凶宅 25歲男嘆：別人做1年我要拚2年

相關新聞

史上最強！國銀去年放款暴增3.7兆元 AI需求熱

AI供應鏈推升企業資金需求，國銀放款量能大爆發。據金管會統計，2024年全年國銀總放款大增3.74兆元，年增額寫史上最大...

好事近！永豐金3月3日股臨會 討論股份轉換100%合併京城銀

永豐金結親京城銀好事將近，雙方預計在3月3日分別召開股東臨時會。根據永豐金股東臨時會議事手冊公告，討論事項僅1案，即與京...

觀望貿易戰及鮑爾談話 新台幣狹幅整理微升0.4分

美國總統川普對進口鋼鋁課徵25%關稅，進一步升級貿易戰，加上美國聯準會主席鮑爾出席聽證會，發言受到矚目，金融市場觀望氛圍...

壽險喜迎開門紅！元月新契約保費估破830億元 年增逾25%

壽險業喜迎開門紅。根據各公司公告數據顯示，六大壽險2025年1月新契約保費（FYP）合計為548.3億元，較2024年1...

國銀存款3因素狂飆…單月大增7797億 銀行限貸警報暫解除

金管會今日公布本國銀行最新的存放款統計，去年12月的國銀總存款量單月飆增7797億元，不只刷新先前109年12月增加77...

不只ETF獲投資人追捧 基金高資產客戶也激增

去年熱門商品當屬ETF，受益人數快速成長已破千萬人，台灣投資人不只有錢買ETF，基金投資也有顯著成長，國內第一大民營基金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。