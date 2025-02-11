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史上最強！國銀去年放款暴增3.7兆元 AI需求熱

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／聯合報資料照片
金管會。圖／聯合報資料照片

AI供應鏈推升企業資金需求，國銀放款量能大爆發。據金管會統計，2024年全年國銀總放款大增3.74兆元，年增額寫史上最大量，推升2024年底國銀總放款餘額攀升到42兆2076億元巔峰，年增9.7%；銀行圈認為，2025年台灣經濟穩健、AI趨勢更加鮮明，放款動能不墜。

若進一步觀察四大放款用途別，包括購置動產、不動產、企業投資和周轉金2024年全面成長，又以企業投資、購置動產年增逾14%最強，周轉金也年增10.7%的雙位數成長動能，年增率至少刷五年新高。

銀行局副局長侯立洋說，周轉金2024年全年大增2.07兆元，有兩大主因，一、企業看好2025年景氣，二、AI供應鏈擴大下一個年度產能，又以民營企業因應年底旺季需求、農曆年備貨的兩大資金需求最殷切。

一家銀行主管說，2024年各項經濟數據都顯示台灣內需消費穩定，AI等新興科技需求熱絡也帶動民間投資復甦，出口也受惠AI需求強勁，換言之，2024年內外需動能帶動了企業資金需求，進而推升國銀放款量能。

國銀放款動能強勁，也反映在整體銀行利息淨收益大增。據統計，2024年國銀利息淨收益6219億元、年增5%，占三大獲利支柱的53%，顯示國銀逾半獲利來源都是由放款利息收益貢獻。2024年全年國銀稅前盈餘5,273億元寫史上新高。

法人說，2025年美國續降息，國銀獲利主力將從2024年的Swap投資收益，轉攻傳統放款業務，又以外幣放款動能戰力最佳。

2025年1月電子產業雖進入淡季，但半導體大廠庫存水位普遍更加健康，加上DeepSeek有利AI技術擴大滲透率，邊緣運算需求可望大幅增加，續推升AI晶片和基礎建設相關支出，仍續看好2025年AI供應鏈商機。

金管會11日公布2024年12月和全年國銀存放款狀況。12月底國銀總放款42兆2,076億元，月增0.6%，年增9.7%已連續4個月維持9%中高位數成長動能，顯示第4季企業年底備貨、銀行衝放款，推升放款熱度。

以對象別來看，以民營企業全年大增1.52兆元，年增額是史上次高，僅次於2022年疫後復甦的1.6兆元；若以放款用途來看，以周轉金年增2.07兆元動能最強，顯示2024年是以民營企業周轉金資金需求最殷切。

12月底國銀總存款月增1.33%，存款月增幅遠高於放款，使12月底存放比略降到71.02%，月減0.52個百分點。

AI 金管會

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