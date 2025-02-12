國銀搶市 祭買基金0手續費

搶攻財富管理與年終獎金、紅包商機，不少國銀擴大基金定期定額申購優惠，如元大銀行推出新春優惠方案，線上申購指定基金享終身手續費0元優惠；將來銀行祭出市場獨家「投資紅利雙享」優惠，財管會員享單筆/定期定額購買基金終身免手續費；永豐銀則表示，定期定額申購最低0元手續費於2024年7月上線，帶動下半年數位通路的基金總申購金額成長逾30%，因此免手續費活動延到年底。

近年定期定額投資已成理財新顯學，根據證交所數據統計，2024年12月券商端定期定額投資金額達157.3億元，再創單月新高，顯示投資者對低門檻、分散風險等特色的投資方式愈加青睞，因此國銀為鼓勵民眾善用理財工具，紛紛推出優惠方案。

元大銀行即日起至今年底推出優惠方案，凡是線上申購「元大龍頭系列基金」指定基金定期定額，享終身手續費0元優惠、另外線上申購「五小福」定期定額，享手續費五折，兩者最低申購門檻僅新台幣100元，適合投資小白或年輕族群作為理財入門的選擇。

永豐銀行表示，定期定額申購最低0元手續費於2024年7月上線，帶動下半年數位通路的基金總申購金額較上半年成長逾30%，而瞄準定期定額基金申購需求，永豐銀行也宣布即日起至今年底，於數位平台定期定額申購基金或美股，基金不限筆數享最低0元手續費，適用全球、台灣股票型基金及月月配息債券型基金等，共逾2,000檔標的；美股則為最低新台幣1,000元起於ShareShares平台申購，手續費率0.01%、最低0元。

聯邦銀行New New Bank即日起至6月30日止，針對有基金投資需求的民眾，提供手續費小確幸方案，透過New New Bank台幣、外幣帳戶扣款申購單筆、定期定額全系列基金（不包含後收型及貨幣型基金），可享手續費0元。

純網銀將來銀行在3月底前推出「作伙Fund大財」專案，只要活動期間內成為財管會員，即可享在將來買基金不論單筆／定期定額享全面終身0元手續費。且成為財管會員次月可領100N點，會員升等還可再享最高10％刷卡回饋，最高有機會可領700N點。