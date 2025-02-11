遠雄人壽金險獎首結合AI 邀大學生打造「好險」主題曲

遠雄（5859）「金險獎」是全台唯一以「風險」議題為核心的校園賽事，成功吸引全台大學院校學子積極參與，成為創意生活和扎根風險教育的舞台，今年第七屆「金險獎」創意單曲大賽結合AI技術，再次號召全台大學生，以音樂創作形式傳達「需要 提前準備」的風險觀。

「金險獎」自推出以來，已累積上千支精彩多元的金險創意影片，歷屆得獎作品透過「金險影展」強力放送，展現年輕一代心中對於風險的無限想像。今年遠雄人壽再創新，期待從影像到聲音，用音樂專注帶動不同的影響力，並且開放參賽者運用AI工具，以獨特的歌詞、旋律、風格完美詮釋「需要 提前準備」，遠雄人壽表示，「金險獎」與時俱進，呼應科技發展趨勢，希望啟發年輕學子靈活應用新技術，打造屬於自己的「好險」主題曲，遠雄人壽「金險獎」提供學生挑戰音樂創作的機會，也將科技和風險教育結合，期開拓更多可能性。

「好險！我有提前準備 這首歌」是今年金險獎創作主題，除了突顯本次募集音樂作品的特點，更是強調每個人在生活的每一刻都需要預先做好準備，以應對突如其來的意外。為鼓勵更多學生參與，以「音樂創作組」以及「MV BONUS」組網羅各界好手，祭出超過30個獎項，總獎金高達30萬元，此外，為讓同學能更了解活動內涵以及使用AI工具輔助創作，同步2月將於線上平台舉辦「一首好歌」說明會，3月開拔至北中南各大學院校展開實體校園說明會，希望募集到精采多元的音樂及MV。

「金險獎」賽事每年邀請產學界重量級專家擔任評審，本屆力邀金融保險、數位媒體及AI音樂領域的學者及專家，包括淡江大學風險管理與保險學系田峻吉教授、台中科技大學保險金融管理系曾耀鋒副教授、臺藝大影音創作與數位媒體產業研究所單文婷所長，以及在AI音樂領域有深厚造詣的蔡明耀老師和金曲製作人林尚德老師，共同挖掘出潛力派年輕學子，同時推廣風險教育，鼓勵大學生突破創作界限，讓作品具備更多的社會價值與影響力。遠雄人壽第七屆「金險獎」已正式開跑，報名期間自即日起至4月21日，歡迎踴躍報名參加。