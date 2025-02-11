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壽險喜迎開門紅！元月新契約保費估破830億元 年增逾25%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣示意圖。圖／路透
新台幣示意圖。圖／路透

壽險業喜迎開門紅。根據各公司公告數據顯示，六大壽險2025年1月新契約保費（FYP）合計為548.3億元，較2024年1月的403.6億元大增35.85%；據壽險業高層估計，全體壽險業2025年1月新契約保費可望突破830億元，年增率超過25%。

翻開六大壽險元月新契約保費成績單，「壽險雙雄」國泰人壽、富邦人壽單月新契約保費均突破100億元、表現相當亮眼。

其中，國泰人壽元月新契約保費達178.4億元、強占第一，較去年同期增幅超過一倍、達110.7%，單月新契約保費及年增率均為六大壽險之首。

國泰人壽表示，適逢春節長假使工作天數減少，但國壽1月新契約保費收入仍穩居業界第一，其中意外與健康險（A&H）銷售動能穩定，單月新契約保費達7.6億元；1月投資型商品新契約保費收入達99億元，較去年同期大幅成長373%。

富邦人壽1月新契約保費為142.9億元，在六大壽險裡排名第二，年增率21.2%，成長動能來自傳統型及投資型商品；富邦人壽持續提升分期繳商品銷售比重，可持續挹注未來續年度保費。

南山人壽公布，1月新契約保費90.3億元，年增率7.7%；南山人壽指出，1月主要是以投資型年金、美元理財型及高保障商品為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。

凱基人壽表示，1月保單銷售動能強勁，新契約保費為59億元，年增53.2%；台灣人壽1月新契約保費43億元，年減8.2%；新光人壽1月新契約保費為34.7億元，年增8.8%。

壽險業高層指出，推估2025年1月，整體壽險業界新契約保費收入將突破830億元，與2024年1月的666億元相較，成長幅度可達25%。

保費 壽險業

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