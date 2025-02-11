董座涉特別背信罪 金管會要求台企銀18日前交報告

農曆新年假期後，台企銀（2834）遭檢調搜索，傳出是內部檢舉浮報接近百萬業務費。金管會11日指出，台企銀已經在當天通報重大偶發事件，後續台企銀必須在七個營業日函送金管會資料與說明，期限落在2月18日之前。

是否會將台企銀納入專案金檢？金管會銀行局副局長侯立洋指出，必須看實際內容，評估檢查調查事項是否涉及業務層面，導致業務運作受到影響，許多重大偶發通報事件，並不一定要透過專案金檢，對於金檢與否尚無法給予回覆，必須再評估是否有實地專案金檢的必要性。

台企銀董事長劉佩真遭內部檢舉浮報費用，遭檢調約談，複訊後諭知劉佩真50萬元交保，全案朝銀行法特別背信罪偵辦。劉佩真接任董座之位至今，尚未滿兩年。

對於目前金管會最新掌握情形與進度，侯立洋提出兩大要點。第一該案件並非金管會移送。第二，台企銀遭搜索，基於偵查不公開，台企銀在2月8日遭檢調搜索當天，已經向金管會通報重大偶發事件，基於偵查不公開，細部情節由台企銀在七個營業日之內函報詳細資料，計算下來，應該要在2月18日之前，將資料送到金管會。

市場傳出，府院暫時沒有調整劉佩真的規劃。但根據銀行法第35條之二規定的應遵行事項準則，銀行負責人必須具備良好品德，如果違反重大情事之一，主管機關必須予以解任，其中包括違反銀行法與金控法。惟金管會仍必須等待判決確定，才能進一步評估。