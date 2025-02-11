快訊

元宵節恐要撐傘賞燈！明鋒面通過全台有雨 「這時段」降雨最猛

aespa鎮得住川普？K-pop股意外竄紅 漲幅大勝台積電

下最後通牒！川普放豪語「不放人就讓地獄降臨」 哈瑪斯回應曝光

好事近！永豐金3月3日股臨會 討論股份轉換100%合併京城銀

中央社／ 台北11日電
永豐金結親京城銀好事將近，雙方預計在3月3日分別召開股東臨時會。圖為永豐金總部。記者鄭清元／攝影
永豐金結親京城銀好事將近，雙方預計在3月3日分別召開股東臨時會。圖為永豐金總部。記者鄭清元／攝影

永豐金結親京城銀好事將近，雙方預計在3月3日分別召開股東臨時會。根據永豐金股東臨時會議事手冊公告，討論事項僅1案，即與京城銀進行合意併購，以股份轉換方式取得京城銀行100%股權。

永豐金董事會於2024年底通過決議，將以50%現金和50%股權取得100%京城銀股權，交易架構為1股京城銀換發現金新台幣26.75元加上1.15股的永豐金普通股，京城銀將成為永豐金100%持股子公司。

根據議事手冊公告，討論事項僅1案，即以股份轉換方式取得京城銀行100%股權，交易標的為京城銀行，而租賃子公司全部股權將出售或讓與全數資產、負債與營業；證券子公司則將進行解散清算。

交易對價部分，京城銀行股東以每股普通股換永豐金1.15股普通股加上現金26.75元，實際交易總價金將依換股基準日交付的現金及換發股數與屆時永豐金的股價計算。

雙方擬於取得相關主管機關核准後，再由董事會訂定股份轉換基準日。公告說明，最終交易日為2025年12月31日，除經雙方董事會決議另以書面合意延展外，契約將在最終交易日自動終止。

京城銀行 併購 永豐金 股東臨時會

延伸閱讀

0050要股票分割了…其實對散戶而言一切都沒變！竹軒：對長期投資人有利

京城銀1月 EPS 0.37元

00878報酬率36%該獲利了結？網兩派戰翻 他勸賣改買市值型更賺

2025金融股股利誰最香？富邦金、中信金…外資最看好它：這2檔「輸給大盤」得再加油

相關新聞

台新金李鎮宇：川普匯率大戰明年登場 日圓屆時恐升破140

日圓匯率明年有可能升破140兌1美元關卡，要買便宜日圓的民眾可能要趕末班車了。台新金控首席經濟學家李鎮宇今日提出最新的預...

好事近！永豐金3月3日股臨會 討論股份轉換100%合併京城銀

永豐金結親京城銀好事將近，雙方預計在3月3日分別召開股東臨時會。根據永豐金股東臨時會議事手冊公告，討論事項僅1案，即與京...

觀望貿易戰及鮑爾談話 新台幣狹幅整理微升0.4分

美國總統川普對進口鋼鋁課徵25%關稅，進一步升級貿易戰，加上美國聯準會主席鮑爾出席聽證會，發言受到矚目，金融市場觀望氛圍...

壽險喜迎開門紅！元月新契約保費估破830億元 年增逾25%

壽險業喜迎開門紅。根據各公司公告數據顯示，六大壽險2025年1月新契約保費（FYP）合計為548.3億元，較2024年1...

國銀存款3因素狂飆…單月大增7797億 銀行限貸警報暫解除

金管會今日公布本國銀行最新的存放款統計，去年12月的國銀總存款量單月飆增7797億元，不只刷新先前109年12月增加77...

不只ETF獲投資人追捧 基金高資產客戶也激增

去年熱門商品當屬ETF，受益人數快速成長已破千萬人，台灣投資人不只有錢買ETF，基金投資也有顯著成長，國內第一大民營基金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。