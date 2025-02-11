好事近！永豐金3月3日股臨會 討論股份轉換100%合併京城銀

永豐金結親京城銀好事將近，雙方預計在3月3日分別召開股東臨時會。根據永豐金股東臨時會議事手冊公告，討論事項僅1案，即與京城銀進行合意併購，以股份轉換方式取得京城銀行100%股權。

永豐金董事會於2024年底通過決議，將以50%現金和50%股權取得100%京城銀股權，交易架構為1股京城銀換發現金新台幣26.75元加上1.15股的永豐金普通股，京城銀將成為永豐金100%持股子公司。

根據議事手冊公告，討論事項僅1案，即以股份轉換方式取得京城銀行100%股權，交易標的為京城銀行，而租賃子公司全部股權將出售或讓與全數資產、負債與營業；證券子公司則將進行解散清算。

交易對價部分，京城銀行股東以每股普通股換永豐金1.15股普通股加上現金26.75元，實際交易總價金將依換股基準日交付的現金及換發股數與屆時永豐金的股價計算。

雙方擬於取得相關主管機關核准後，再由董事會訂定股份轉換基準日。公告說明，最終交易日為2025年12月31日，除經雙方董事會決議另以書面合意延展外，契約將在最終交易日自動終止。