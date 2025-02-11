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國銀存款3因素狂飆…單月大增7797億 銀行限貸警報暫解除

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
去年12月的國銀總存款量單月飆增7797億元，使銀行的限貸警報暫時解除。圖／本報系資料照片
去年12月的國銀總存款量單月飆增7797億元，使銀行的限貸警報暫時解除。圖／本報系資料照片

金管會今日公布本國銀行最新的存放款統計，去年12月的國銀總存款量單月飆增7797億元，不只刷新先前109年12月增加7792億元的歷史紀錄，創下有統計以來的單月歷史新高紀錄，更因此使得銀行的限貸警報暫時解除。

銀行法第72條之2規定，不動產放款占存款比重不得超過30%，去年12月，國銀此一比重為26.44%，作為分子的不動產放款總量為15.16兆元，作為分母的存款總量為57.33兆元。銀行局副局長侯立洋指出，由於國銀總存款量去年12月大增7797億元，存款遠比放款增量大，該數值降至去年6月以來的新低（5月為26.43%）。

意即因款大增也使得銀行放款空間增加，獲得紓壓。統計顯示，超過29%有1家，28%至29%有1家、27%至28%有11家，侯立洋說明，12月由於分母增幅高於分子，因此較11月下降0.26個百分點，尤其28%至29%區間的銀行，在11月有5家，但到了12月僅剩1家，除了有1家銀行（星展）上移到29%以上的區間之外，其他則以下移到27%至28%區間為多，至於26%至27%則有7家，比11月多出2家。

至於為何去年12月的存款單月增量創下歷史新高紀錄，侯立洋分析，主要和企業收回海外貨款收入，美元升值使換算為台幣計算的金額增加，境外投資獲利了結等三大因素相關。

銀行局也統計，去年12月個人單月放款增加1900億元，侯立洋指出，個人放款主要和理財資金需求、年底的建築供案完工交屋帶動整批性分戶房貸增加等二大因素有關；至於民企則和AI、企業年底資金需求，春節備貨效應。

侯立洋說明，包括周轉金較11月大增1275億元，則亦因企業看好未來AI供應鏈產業、景氣，擴大下一年度產能而借款有關，另外，企業投資月增286億元的部分，則和股權收購、併購聯貸案的需求二大因素有關。

金管會

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