不只ETF獲投資人追捧 基金高資產客戶也激增

去年熱門商品當屬ETF，受益人數快速成長已破千萬人，台灣投資人不只有錢買ETF，基金投資也有顯著成長，國內第一大民營基金交易平台鉅亨買基金統計，投資規模1千萬元以上的高資產客戶數激增42％，開發智動化投資方案，成功吸引高端客戶進駐。

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，2025年台灣境內外基金（不含ETF）總資產規模成長14％，鉅亨買基金異軍突起，管理資產規模躍升35％，近三年規模大增1.1倍，與新冠疫情後，自主投資崛起，紀律化、智動化投資逐漸成為投資主流有關。

張榮仁分析國內基金市場，有三大趨勢，包括：年輕化、股票領息，以及境內基金崛起。在數位平台鉅亨買基金2024年數據顯示，30歲以下客群由16%成長至24%，這不僅反映基金平台已成為年輕客群進入理財市場的主要管道，也扭轉共同基金年齡老化的既定印象。

其次，去年配息基金銷量變化顯示，股票型占比由2成拉高至3成，成為客戶領息的新寵。此外，去年鉅亨買基金總銷量成長97%，顯示境內基金崛起及國人對台股基金的偏好。