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新光銀行推出易讀手冊 將金融服務化繁為簡

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光銀行副總經理邱柏洋（前排左四）、協理李孜馨（後排左四）、彤鳥社企創辦人邱雅雲（後排左二）及審查委員共同參與易讀手冊認證會議。圖／新光銀行提供
新光銀行副總經理邱柏洋（前排左四）、協理李孜馨（後排左四）、彤鳥社企創辦人邱雅雲（後排左二）及審查委員共同參與易讀手冊認證會議。圖／新光銀行提供

新光金（2888）子公司新光銀行為讓弱勢金融族群更能了解在銀行櫃台可以做的事，新推出金融服務易讀手冊，透過淺顯易懂的文字及圖說，輕鬆掌握銀行服務流程及金融知識，希望能更貼近生活為客著想。

新光銀總經理李正國表示，本次易讀手冊由行員及彤鳥社企共同規劃，與米拉插畫合作，採取圖文並行之方式，文字簡要方便閱讀；為確認是否符合易讀需求，由心路基金會及陽明教養院之審查委員進行驗證，取得歐盟易讀標章。此外，新增近年常見詐騙類型及防詐心法，提高民眾識詐能力。

易讀手冊從認識銀行的營業時間、如何找到住家或公司最近的分行開始，到提醒開戶要帶的物品、開戶程序、開戶會被詢問的問題、以及開完戶會拿到像是存摺、金融卡、密碼單等，設定主題依序說明，驗證過程中由插畫家、新光銀行員、審查委員等共同參與，藉由會議多方討論逐字確認，將規劃設計及實際使用之間取得最佳化。

此次特別將易讀手冊尺寸放大，圖示說明及版面編排依直覺的方式呈現，將艱澀難懂的專有詞彙以口語的文字表達，也參照身心障礙族群建議，特別繪製分行內的人員角色介紹，如保全、行員等以利識別，針對有需求的民眾（如視障者或高齡長輩）另提供影音版，分別秀出手冊圖文逐一導讀，讓初次接觸銀行服務的民眾更加安心、降低不確定感。

新光銀行將持續落實金融友善，如有易讀手冊需求，可至新光銀行各分行索取，或可於官網下載電子版，提供您最貼心的服務。

新光金

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