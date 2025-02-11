台企銀被檢調搜索 金管會：18日前須交重大偶發報告

台企銀被檢調搜索以及董事長劉佩真日前被檢方約談，金管會銀行局長侯立洋今日指出，台企銀已在2月8日通報重大偶發事件之外，必須在7個營業日內再函送金管會相關資料及報告說明，該期限為2月18日之前。

新北地檢署上周六到台企銀進行搜索，檢方除了帶走劉佩真還有一名職員，共2名被告，以及與數名證人，複訊後諭知劉佩真50萬元交保，另名被告職員則獲諭知10萬元交保，全案朝《銀行法》特別背信罪偵辦中。劉佩真2023年6月接任董座大位，迄今未滿2年。

侯立洋指出，台企銀一案並非由金管會移送，台企銀在2月8日遭檢調搜索的當天，向金管會通報重大偶發事件，由於偵查不公開，細部的情節會由台企銀在七個營業日之內函報相關資料，金管會再做後續處理。

侯立洋指出，若從2月8日起算7個營業日，台企銀應在2月18日之前要把相關資料及報告送到金管會。至於未來是否對台企銀專案金檢，金管會將看實際內容，主要評估檢調所調查的事項，有否涉及至業務層面，已使業務運作受到影響，再評估有無實地進行專案金檢的必要性。