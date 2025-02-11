快訊

經典賽／中華隊首場開門熱身賽 呂詠臻先發對抗樂天巨人

刮刮樂沒刮乾淨以為槓龜 他扔掉前隨手一掃「發現中獎1.3億」

六福村脫逃狒狒中彈慘死！「他」下令開槍 判決曝光恐坐牢

聽新聞
0:00 / 0:00

台企銀被檢調搜索 金管會：18日前須交重大偶發報告

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新北地檢署上周六到台企銀進行搜索，複訊後諭知劉佩真50萬元交保。圖為台企銀大樓。圖／本報資料照片
新北地檢署上周六到台企銀進行搜索，複訊後諭知劉佩真50萬元交保。圖為台企銀大樓。圖／本報資料照片

台企銀被檢調搜索以及董事長劉佩真日前被檢方約談，金管會銀行局長侯立洋今日指出，台企銀已在2月8日通報重大偶發事件之外，必須在7個營業日內再函送金管會相關資料及報告說明，該期限為2月18日之前。

新北地檢署上周六到台企銀進行搜索，檢方除了帶走劉佩真還有一名職員，共2名被告，以及與數名證人，複訊後諭知劉佩真50萬元交保，另名被告職員則獲諭知10萬元交保，全案朝《銀行法》特別背信罪偵辦中。劉佩真2023年6月接任董座大位，迄今未滿2年。

侯立洋指出，台企銀一案並非由金管會移送，台企銀在2月8日遭檢調搜索的當天，向金管會通報重大偶發事件，由於偵查不公開，細部的情節會由台企銀在七個營業日之內函報相關資料，金管會再做後續處理。

侯立洋指出，若從2月8日起算7個營業日，台企銀應在2月18日之前要把相關資料及報告送到金管會。至於未來是否對台企銀專案金檢，金管會將看實際內容，主要評估檢調所調查的事項，有否涉及至業務層面，已使業務運作受到影響，再評估有無實地進行專案金檢的必要性。

台企銀 金管會

延伸閱讀

金管會給胡蘿蔔…銀行金援中小微企業 有獎

進軍虛擬資產保管業務 4家金融業排定輔導

內部檢舉涉浮報近百萬業務費 台企銀董座劉佩真遭約談50萬交保

新北檢偵辦特別背信案 台企銀昨遭搜索調查…董座50萬元交保

相關新聞

台新金李鎮宇：川普匯率大戰明年登場 日圓屆時恐升破140

日圓匯率明年有可能升破140兌1美元關卡，要買便宜日圓的民眾可能要趕末班車了。台新金控首席經濟學家李鎮宇今日提出最新的預...

國銀存款3因素狂飆…單月大增7797億 銀行限貸警報暫解除

金管會今日公布本國銀行最新的存放款統計，去年12月的國銀總存款量單月飆增7797億元，不只刷新先前109年12月增加77...

不只ETF獲投資人追捧 基金高資產客戶也激增

去年熱門商品當屬ETF，受益人數快速成長已破千萬人，台灣投資人不只有錢買ETF，基金投資也有顯著成長，國內第一大民營基金...

台企銀被檢調搜索 金管會：18日前須交重大偶發報告

台企銀被檢調搜索以及董事長劉佩真日前被檢方約談，金管會銀行局長侯立洋今日指出，台企銀已在2月8日通報重大偶發事件之外，必...

國銀中小企業放款去年增加5716億元 「雙豐」年增量居冠亞軍

金管會今日公布最新的中小企業放款統計指出，去年全年中小企業放款餘額達10兆3380億元，較112年12月底增加5716億...

鉅亨買基金大躍進 2030數位平台市占率上看10%

台灣第一大民營基金交易平台「鉅亨買基金」公布2024年營運成果，基金總銷量翻倍成長，規模千萬以上的高資產客戶數激增逾四成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。