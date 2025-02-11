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央行：台大財金系教授陳聖賢任央行監事

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行11日宣布第27屆監事會監事派任。根據「中央銀行法」第7條規定，「央行設監事會，置監事5人至7人，由行政院報請總統派充之。行政院主計長為當然監事。除當然監事外，監事任期為3年，期滿得續派連任。監事會置主席1人，由監事互推之。」

中央銀行第26屆監事會監事任期自2022年2月25日至2025年2月24日止屆滿。本屆監事會對央行資產、負債檢查、帳目稽核、貨幣發行準備檢查及數額查核，以及決算之審核等，貢獻良多，使央行順利達成中央銀行法定經營目標，績效顯著，令人敬佩。

總統在今年2月10日發布總統令，「特派鍾經樊、林勝堯、鄭桂蕙、陳聖賢為中央銀行第27屆監事會監事。任期自今年2月25日至2028年2月24日止。」

央行指出，除當然監事為主計長陳淑姿外，另四名監事包括：國立清華大學計量財務金融學系教授鍾經樊、審計部前副審計長林勝堯、國立台北大學會計學系教授鄭桂蕙，以及新入列的台灣大學財務金融學系終身特聘教授陳聖賢。

央行

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