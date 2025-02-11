快訊

類流感疫情肆虐！病人滿到大廳 急診醫籲：流感民眾請假就醫 別跑急診

高雄分屍魔兒時玩伴現身 吐愛賭成性變殺人魔「我怕死了」

基金市場三大趨勢：年輕化、股票領息、境內基金崛起

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

鉅亨買基金總經理張榮仁指出，國內基金市場出現三大趨勢，即年輕化、股票領息、境內基金崛起。首先是年輕世代理財意識覺醒。鉅亨買基金去年數據顯示，30歲以下客群由16%成長至24%，不僅反映基金平台已成為年輕客群進入理財市場的主要管道，也扭轉共同基金年齡老化的既定印象。

其次，鉅亨買基金去年配息基金銷量變化顯示，股票型占比由兩成拉高至三成，成為客戶領息的新寵。第三，境內基金崛起，受惠於國人對台股基金的偏好持續。去年鉅亨買基金總銷量成長97%，達到738億元，其中境內基金貢獻297億元，成長率更達115%。

張榮仁大膽預期，基金銷售版圖出現移轉，基金平台產業市占率目前約3.5%，到2030年有望上看10%，主要是基於新冠疫情後，自主投資崛起，紀律化、智動化投資逐漸成為投資主流。

鉅亨買基金是台灣第一大民營基金交易平台，2024年基金總銷量翻倍成長，規模千萬以上的高資產客戶數激增42%，挹注公司總資產規模大幅成長35%，近三年規模大增1.1倍，再創高峰。相形之下，去年台灣境內外基金（不含ETF）總資產規模成長14%。

張榮仁指出，鉅亨買基金近年來積極開發智動化投資方案，已成功吸引高端客戶進駐。其中，主打母子基金的「鉅寶盆」規模年成長400%，使用人數大增241%；去年3月底推出的「鉅亨超底王」，訴求逢低自動加碼，被視為定期定額升級版，規模及使用人數更是倍數成長。

股票

延伸閱讀

00878、00713、00919、0056、00929…第一季領息14萬！存股哥：主流的沒降息很多

不降息對投等債是好事！阿格力三看法：00959B領息過程享受低波動資產

00929配息出爐全網怒了！他怒嗆：比00940還爛

00919怎感受「數大便是美、一利破萬法」的境界？真星華：查集保戶股權分散表

相關新聞

台新金李鎮宇：川普匯率大戰明年登場 日圓屆時恐升破140

日圓匯率明年有可能升破140兌1美元關卡，要買便宜日圓的民眾可能要趕末班車了。台新金控首席經濟學家李鎮宇今日提出最新的預...

國銀中小企業放款去年增加5716億元 「雙豐」年增量居冠亞軍

金管會今日公布最新的中小企業放款統計指出，去年全年中小企業放款餘額達10兆3380億元，較112年12月底增加5716億...

鉅亨買基金大躍進 2030數位平台市占率上看10%

台灣第一大民營基金交易平台「鉅亨買基金」公布2024年營運成果，基金總銷量翻倍成長，規模千萬以上的高資產客戶數激增逾四成...

川普成經濟市場變數 國泰投信：2025投資關鍵字 「A金」

AI勢不可擋，甚至不少人認為AI即是國力，美國現任總統川普也積極發展人工智慧應用，由富豪馬斯克主導的政府效率部（DOGE...

貿易戰火再起 中信投信：越南供應鏈轉移效應持續發酵

在美國總統川普重啟關稅戰的敏感時刻，美國商務部日前公布的最新數據，越南對美貿易逆差創歷史新高，引發市場關注。中國信託越南...

金價寫歷史！銀樓每錢站上12,000元 臺銀黃金存摺最高3,122元

金價持續寫歷史，11日包括臺銀黃金存摺、銀樓黃金牌價全都刷新紀錄。銀樓牌價每錢站上12,000元新天價，臺銀黃金存摺盤中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。