基金市場三大趨勢：年輕化、股票領息、境內基金崛起

鉅亨買基金總經理張榮仁指出，國內基金市場出現三大趨勢，即年輕化、股票領息、境內基金崛起。首先是年輕世代理財意識覺醒。鉅亨買基金去年數據顯示，30歲以下客群由16%成長至24%，不僅反映基金平台已成為年輕客群進入理財市場的主要管道，也扭轉共同基金年齡老化的既定印象。

其次，鉅亨買基金去年配息基金銷量變化顯示，股票型占比由兩成拉高至三成，成為客戶領息的新寵。第三，境內基金崛起，受惠於國人對台股基金的偏好持續。去年鉅亨買基金總銷量成長97%，達到738億元，其中境內基金貢獻297億元，成長率更達115%。

張榮仁大膽預期，基金銷售版圖出現移轉，基金平台產業市占率目前約3.5%，到2030年有望上看10%，主要是基於新冠疫情後，自主投資崛起，紀律化、智動化投資逐漸成為投資主流。

鉅亨買基金是台灣第一大民營基金交易平台，2024年基金總銷量翻倍成長，規模千萬以上的高資產客戶數激增42%，挹注公司總資產規模大幅成長35%，近三年規模大增1.1倍，再創高峰。相形之下，去年台灣境內外基金（不含ETF）總資產規模成長14%。

張榮仁指出，鉅亨買基金近年來積極開發智動化投資方案，已成功吸引高端客戶進駐。其中，主打母子基金的「鉅寶盆」規模年成長400%，使用人數大增241%；去年3月底推出的「鉅亨超底王」，訴求逢低自動加碼，被視為定期定額升級版，規模及使用人數更是倍數成長。