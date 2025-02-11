年終、紅包怎麼用？ 元大銀行教2招放大術

隨著春節連假結束，年終獎金和紅包該如何運用？元大銀行教2招財富放大術，無論是上班族或學生，只需善用「投資理財」及「外幣定存」不僅能夠擴大投資效益，幫助您輕鬆實現資產增值目標。此外，喜迎小龍年，為了鼓勵客戶使用數位交易，即日起至3月31日止，完成數位轉帳、台、外幣換匯等指定數位交易還能月月抽16,888元、8,888元及888元開運紅包！

專家表示，由於新的一年市場不確定性較高，美元依舊為民眾外幣理財首選。而看準民眾年後理財需求，元大銀行推出限時限量「財神到」美元定存專案。即日起至3月31日止，活動期間享3個月期美元定存4.8%年利率優惠、6個月期4.3%年利率優惠，最低起存門檻僅1,000美元，幫助民眾靈活管理資金。

此外，使用元大銀行線上換美元還能享「3分讓分優惠」，比牌告匯率還划算，助你靈活管理資金。

近年定期定額投資已成理財新顯學，根據證交所數據統計，2024年12月券商端定期定額投資金額達157.33億元，再創單月新高，顯示投資者對低門檻、分散風險等特色的投資方式越加青睞，尤其是以組合式投資選擇，如「元大龍頭系列基金」和「五小福基金」，搭配百元投資、日日扣的投資工具，讓客戶可以更彈性進行投資理財。

為鼓勵客戶善用理財工具，元大銀行也推出新春優惠方案，凡是線上申購「元大龍頭系列基金」指定基金定期定額，享終身手續費0元優惠、另外線上申購「五小福」定期定額，享手續費5折，兩者最低申購門檻僅新臺幣100元，非常適合投資小白或年輕族群作為理財入門的最佳選擇。

最後，為了讓元大客戶體驗數位交易的便捷性，元大銀行推出新春抽開運紅包活動，即日起至3月31日，完成指定數位交易抽開運紅包，包含臺幣轉帳、台灣Pay（轉帳/繳費/繳稅）、手機門號轉帳交易、臺外幣換匯、海外債申購、使用帳戶進行基金定期定額扣繳新申請、臺幣定存單開立及外幣定存單開立，月月有機會將16,888元、8,888元及888元開運紅包帶回家。

元大銀行表示，新的一年將持續推動便利、安全的數位金融服務，以滿足客戶多元化的需求。同時，將持續拓展數位交易場景，打造完整的金融生態圈，為客戶提供更優質的服務體驗，趕快把握這波理財優惠，讓您的財富放大，迎來豐收的一年!更多活動詳情，請造訪元大銀行官網，或洽詢24小時在線的「元先生智能助理」。