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國銀中小企業放款去年增加5716億元 「雙豐」年增量居冠亞軍

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國銀中小企業放款113年增加5716億元，「雙豐」年增量居冠亞軍。本報資料照片
國銀中小企業放款113年增加5716億元，「雙豐」年增量居冠亞軍。本報資料照片

金管會今日公布最新的中小企業放款統計指出，去年全年中小企業放款餘額達10兆3380億元，較112年12月底增加5716億元，已達成去年4200億元預算目標的136%，而今年的預算目標，預計會在第二季出爐。

銀行局副局長侯立洋引述統計結果指出，113年底的中小企業放款餘額前五大放款銀行為一銀9605.7億、合庫8377.73億、台企銀8070.73億、華銀7883.23億、兆豐7084億元。

而113年全年中小企放款量增加最多的前五大銀行，分別為永豐銀、兆豐、中信北富銀玉山銀，分別增加752.18億、588.17億、481.34億、474.31億、458.02億元，除了兆豐銀，其他均為民營銀行，以永豐銀增量最大、兆豐銀居次。

銀行局統計，113年的全年5716億增額為史上第四高，統計也顯示，中小企業放款在109年增加9145億， 110年則年增8763億、111年的年增為5946億、112年則年增4831億元。

金管會統計也顯示，中小企放款在12月單月增加712億，為近幾個月來新高紀錄，對此銀行局副局長侯立洋表示，中小企業的放款需求，和景氣好轉及因而增加投資都有關係，且經過銀行局了解，AI供應鏈的熱絡不僅牽動大企業集團借款需求，也有很多中小企業的融資需求與此有關。

侯立洋也分析，113年相較112年的國銀整體放款成長9.73%，其中，中小企放款成長率5.85%，若從歷年統計觀察，中小企放款除了109至111年疫情期間受紓困借款影響因而成長率最高之外，其他大多年成長率在5%至7%之間，113年亦維持歷年成長的平均水準。

中信 中小企業 兆豐銀 北富銀 永豐銀 玉山銀 金管會

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