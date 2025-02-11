鉅亨買基金大躍進 2030數位平台市占率上看10%

台灣第一大民營基金交易平台「鉅亨買基金」公布2024年營運成果，基金總銷量翻倍成長，規模千萬以上的高資產客戶數激增逾四成，挹注公司總資產規模再創高峰。「鉅亨買基金」更大膽預期，2030年數位平台產業市占率上看10%。

去（2024）年台灣境內外基金（不含ETF）總資產規模（AUM）成長14%，但鉅亨買基金異軍突起，管理資產規模躍升35%，近三年規模更大增1.1倍。鉅亨買基金總經理張榮仁分析，新冠疫情後，自主投資崛起，紀律化、智動化投資逐漸成為投資主流。鉅亨買基金近年來積極開發智動化投資方案，已成功吸引高端客戶進駐，千萬以上資產的客戶人數去年一舉攀升42%。

張榮仁透露，智動化策略奏效是成功關鍵。其中主打母子基金的「鉅寶盆」AUM年成長400%，使用人數大增241%；而去年3月底訴求逢低自動加碼，被視為定期定額升級版的「鉅亨超底王」，更是繳出優異成績單，目前是投資方案規模與使用人數的雙冠王。

做為一個專注推廣數位平台的領導業者，張榮仁提出國內基金市場的三大趨勢：年輕化、股票領息，以及境內基金的崛起。首先是年輕世代理財意識覺醒。鉅亨買基金去年數據顯示，30歲以下客群由16%成長至24%，這不僅反映基金平台已成為年輕客群進入理財市場的主要管道，也扭轉共同基金年齡老化的既定印象。

其次，去年配息基金銷量變化顯示，股票型占比由2成拉高至3成，成為客戶領息的新寵。此外，去年鉅亨買基金總銷量成長97%，達到738億元，其中境內基金貢獻了297億，成長率更達115%，顯示境內基金崛起及國人對台股基金的偏好。

根據上述對基金銷售版圖移轉的改變，張榮仁大膽預期，基金平台產業市占率目前約為3.5%，到2030年有望上看10%。

「鉅亨買基金」投資研究部門主管羅瑤庭繼去年投資預測命中九成，今（2025）年再次針對全球投資展望祭出八大市場預測，包含（1）美國原油產量升高，油價下跌；（2）美國投資回升，有助生產力提高；（3）AI滲透率提高，美股風險溢酬進一步下降；（4）經濟成長升高影響，美國長債利率居高不下；（5）美國採取關稅而非貶值方式對抗貿易逆差，美元維持強勢；（6）逆全球化持續，提高政治不確定性；（7）烏俄戰爭凍結，全球衝突程度降低；（8）歐洲面臨內憂外患，歐元跌至平價。

整體而言，羅瑤庭直言全球股市受經濟成長差異影響，風險溢酬偏低，但隨著美國大選結束，政策不確定性降低，對全球股市發展樂觀看待。今年投資依舊不離美國局勢，隨著美國企業信心回升、政策透明度提高及利差正常，顯示美國經濟具韌性，美股依舊是投資市場核心首選。另一方面台股受惠AI滲透率提高，以及美國經濟帶動，長期成長動能不容小覷。

鉅亨買基金長期以「科技為基礎，服務有溫度」作為經營信念，並主打「生活不擔心」的訴求。2025年預計將推出全新功能的APP，將以更科技的設計服務客戶。此外，今年宣告IP人物-「鉅亨阿牛」的誕生，取名來自英文Anue的諧音，同時也象徵吉利的牛市，更呈現出牛是台灣早期質樸社會重要的生產力來源，其穩重、勤奮可靠的精神，是陪伴人們生活的重要支柱。