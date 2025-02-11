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貿易戰火再起 中信投信：越南供應鏈轉移效應持續發酵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
川普重啟關稅戰的敏感時刻，美國商務部日前公布的最新數據，越南對美貿易逆差創歷史新高，引發市場關注。專家分析示意圖。圖／AI生成
川普重啟關稅戰的敏感時刻，美國商務部日前公布的最新數據，越南對美貿易逆差創歷史新高，引發市場關注。專家分析示意圖。圖／AI生成

在美國總統川普重啟關稅戰的敏感時刻，美國商務部日前公布的最新數據，越南對美貿易逆差創歷史新高，引發市場關注。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南對美貿易逆差自2022年起已連續三年突破1,000億美元，「這並非單純的轉口貿易現象，而是反映全球供應鏈重組的趨勢。從外資持續進駐越南的態勢來看，越南更像是產業鏈重組的受益者，而非關稅規避的中繼站。」

美國商務部最新數據顯示，2024年越南對美國商品貿易順差達1,235億美元，不僅創下歷史新高，更使越南躍升為美國第三大商品貿易逆差來源國。值得注意的是，自2022年起，越南對美貿易順差已連續三年突破1,000億美元大關，展現出越南在全球供應鏈重組中的關鍵地位。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，自2018年美中貿易戰爆發以來，越南對美出口與自中國進口確實呈現高度正相關，但這並非簡單的「洗產地」行為。「從外資投資數據來看，2023年至2024年越南的外國直接投資（FDI）持續成長，即使在政治不確定性升溫的情況下，主要經濟體對越南的投資信心依然堅定。」

張晨瑋進一步分析，根據2000年至2023年的累計FDI數據，韓國、新加坡和日本三國對越南的投資註冊資本均超過750億美元，遠高於中國大陸和香港的合計730億美元。張晨瑋強調，這顯示全球供應鏈正在越南進行大規模且多元的布局，而非單一國家的產能轉移。

針對越南近年自中國大陸進口額持續上升的現象，張晨瑋說明，「這反映的是越南供應鏈目前仍需仰賴中國的中間材料投入，隨著在地化進程加深，這種依賴程度將逐步降低。」

對於市場擔憂的美國可能對越南祭出關稅制裁，張晨瑋認為全面性關稅的機率不高，但不排除美方會以關稅作為談判籌碼，要求越南擴大開放市場或增加美國產品採購。

張晨瑋強調，越南目前正處於產業升級的關鍵時期，政府積極推動證券市場改革，去年11月取消全額交割制度即為重要里程碑。雖然近期美元走強對新興市場造成壓力，但越南憑藉年輕人口結構、持續的改革開放政策，以及在全球供應鏈重組中的優勢地位，更可望在2025 年，由「邊境市場」升級至「新興市場」，長期發展潛力依然可期，建議投資人可透過定期定額方式進場布局。

中國信託越南機會基金績效。(資料來源：Bloomberg，Lipper，中國信託整理)
中國信託越南機會基金績效。(資料來源：Bloomberg，Lipper，中國信託整理)

中國信託 川普 新興市場 貿易戰 越南

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