凱基人壽全員串聯 「三大行動」成為全民防詐神隊友

年後民眾領完年終獎金、壓歲錢，金融交易頻繁、網購需求增加，正是詐騙集團積極下手的時機，民眾更要時時留意詐騙陷阱。凱基金（2883）旗下凱基人壽響應行政院打擊詐欺策略，以「提醒防詐」、「一線阻詐」、「宣導識詐」三大行動防制詐騙，除於企網建置「凱基阿福防詐165」防詐專區，強化防詐資訊揭露，並建立一線部隊推廣防詐，及跨域合作傳授防詐知識，為守護民眾的財務多盡一份心力。

根據內政部打詐儀表板統計，2025年1月份全台詐騙財損金額超過95億元。凱基人壽防詐於未然，業界首家建置的「保險業高齡客戶友善服務指南」中納入阻詐要點，並推出常見詐騙樣態系列微影片，提醒客戶做好風險把關；此外為提升第一線人員防詐知識，凱基人壽與刑事局合作，助同仁認識各種新型態詐欺手法，並建立櫃台防詐SOP及防詐種子，提升詐騙預防的知識；凱基人壽客服中心同仁積極關懷，成功守住保戶上百萬財產，獲內政部警政署表揚阻詐有功，是唯一獲此榮耀的保險業者。

凱基人壽深刻體認到「金融教育」是防範金融詐騙的第一道防線，積極推動金融防詐教育宣導識詐，並逐年擴大至各族群，包括：高齡、身心障礙、經濟弱勢、原住民、新住民及青年學子等多元族群；今年更進一步串聯內外勤同仁合作，建立一線部隊推廣防詐，並持續深化與警政單位及企業跨域合作，傳授全方位防詐心法，三年來舉辦超過70場講座，協助各族群增強防詐騙的免疫力。

為進一步提升防詐能力，凱基人壽加入知名APP廠商認證商家號碼，保戶可從防詐APP的來電顯示中，清楚看見凱基人壽的企業資訊，享受更安全的服務體驗；此外，凱基人壽也導入專屬短碼簡訊「68889」服務功能，保戶可從發送號碼確保資訊的正確性，防範不肖人士的冒名詐騙，守護財務安全。

當辨別詐騙已成為生活日常，凱基人壽提醒民眾時刻保持警覺且務必首要查證，勿輕信各種來路不明資訊，才能遠離金融詐騙，守護資產多一分安全。如有任何詐騙疑慮，請洽詢165反詐騙專線，或撥打凱基人壽免付費服務專線。