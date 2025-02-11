中華信評：2025年台灣貨幣市場基金信用指標維持穩定

中華信評今天公布「2025年台灣貨幣市場基金展望」報告指出，未來12個月台灣固定收益基金將可維持其評等緩衝空間。另由於2025年國內外的利差可能持續，中華信評預期，國內整體貨幣市場基金的總規模將大致維持不變。

「基金經理人完善的風險控管機制、大多數被投資機構「穩定」的信用展望、以及嚴格的國內法規亦支撐了中華信評對於基金信用品質的穩定性得以持續的看法。」中華信評信用分析師施佳吟表示：「更新後的準則使中華信評能在基金評等的模型中，運用其他信用評等機構的全球等級評等，而前述評等通常高於中華信評先前採用的內部信用評估結果。部分情況下，基金經理人可能會因此獲得更多緩衝空間來採取更積極的投資策略」。

儘管如此，該篇報告指出，受到國內管理基金的嚴格法規影響，以及基金公司大致不變的風險管理，台灣的基金經理人一般而言會著重於管理投資組合的存續期間，而非增持評等較低的資產。

「由於2025年國內外的利差可能持續，中華信評預期，國內整體貨幣市場基金的總規模將大致維持不變。」施佳吟補充表示：「未來幾季的利率可能仍處在相對高點，應會促使基金經理人拉長投資組合的存續期間，但擴張幅度可能不會過於積極，並對其信用評等帶來負面影響」。

該篇報告亦指出，大部分由中華信評授評之基金的流動性管理仍屬充裕，主要的支撐因素為穩定且與歷史水準相當的流動性準備。