台新金李鎮宇：川普匯率大戰明年登場 日圓屆時恐升破140

日圓匯率明年有可能升破140兌1美元關卡，要買便宜日圓的民眾可能要趕末班車了。台新金控首席經濟學家李鎮宇今日提出最新的預期指出，日圓的匯率今年底之前會來到140到145之間的價位，至於明年會生破140的原因，李鎮宇認為最主要在於美國總統川普明年會發動匯率大戰，一定會帶動日圓繼續升值。

李鎭宇強調，川普的幾個重要政策，包括拉高關稅、對企業減稅，以及匯率這三種政策：「不會同時發生，而是有優先順序」，他分析，今年上半年的重頭戲是關稅，尤其是「對等關稅」的貿易大戰，明年則將啟動匯率大戰。

李鎭宇指出，下半年川普的減稅政策登場之後，由於減稅政策一定會讓美國的財政赤字惡化，且在財政赤字惡化，加上即使川普採取關稅政策但貿易逆差仍會持續之下，他認為會促使川普明年起採取下一招，亦即發動匯率大戰力拚改善貿易逆差。

對於日圓後續的走勢，李鎮宇分析，由於日本銀行（日本央行）會繼續在3月升息的預期，加上川普的無差別關稅等政策不確定性將帶來更多市場避險的需求，不但使得最近日圓匯率升值目前已經從154兌1美元左右的價位升值到151.5，他甚至認為，倘若明年川普發動匯率戰爭，日圓匯率升值的壓力更大，將重回1985年的「廣場時代協議」的場景，屆時升破140關卡機率大增。