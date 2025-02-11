新時代保險環境挑戰 永達保經：創造在客戶心中的「不可取代性」

網路、社群、AI等新時代工具的盛行、高齡社會下衍生的長照需求、台灣壽險業的高投保率、以及不斷因應市場滾動調整的保險法令，促使保險業界的市場生態徹底變革，競爭趨勢越趨明顯。從表面看起來，這似乎是最壞的時代，但對懂得掌握時機、善用工具、深耕專業的新時代保險業務員而言，卻也是最好的時代。

面對AI時代的來臨，如果仍專注於電腦可以做的工作，很容易被取代，因為旅平險、車險等商品都可以直接線上購買，而網路上更是充斥各種罐頭保單，加上社群的普及化，雖然讓業務員更容易接觸客戶，卻也讓客戶的選擇變得更多了！

新時代保險環境的挑戰，業代如何凸顯自我價值？永達保經直言，要創造自己在客戶心中的「不可取代性」！試想自己有什麼是電腦不會的本事？如何讓自己的意見成為客戶重要的資訊來源？在瞬息萬變的金融產業中，「專業能力的優化」是新時代保險業務的機會，不要想著仰賴AI系統，因為保險是有溫度的產業，以人為本，側重人的生命與價值，要讓客戶覺得你是在協助他，這些細膩的層面是AI無法取代的價值。

同時，永達保經更建議，新時代保險業務應善用自身熟悉新時代工具的優勢，強化AI與社群工具的彙整性與立即性，更快速回覆或提供客戶協助。善用社群平台展現個人的日常生活與價值觀，不僅可增加相處時的談資，也能藉此吸引具備相同價值觀的客戶好友，甚至進一步吸引志同道合的保險新人類加入團隊，達到行銷與增員並行的優勢。

因應時代變遷，保險業務應與時俱進，因應商品的變更及法令環境的不同，提供客戶應對的方案，更應有做深、做大的創業思維。過去，保險市場比較偏產品導向，在新時代的浪潮下，現在的保險市場已逐漸轉為客戶導向，業務的思維與專業必須跟上客戶的每個人生階段，透過保險規劃為客戶發現問題、解決擔憂。保險業務已非單純銷售保單，必須從客戶的需求出發，做出客製化、差異化的保險規劃。

「人生，選擇什麼工作，就代表選擇什麼人生！」保險業務具備時間自主、工作自主的特性，同時，也是年輕人「創富」的優先選擇。面對新時代的變革，不妨問問自己，對工作有什麼期許？想成為什麼樣的保險業務？希望提供給客戶什麼服務？只要能夠找到自己的服務價值，專注深耕專業，就不用太過擔心。永達保經專注退休與傳承規劃的市場定位，重視教育訓練與專業養成，打造共好的創業平台，由MDRT導師手把手傳承，讓新進人員不用擔心沒老師、沒資源，獨創的「保險企業家」願景，更賦予保險新人類「創業」思維，對於一無所有的年輕人，是快速創業的捷徑，更是「翻轉人生」的最佳選擇。