惠譽信評：台灣貨幣市場基金在高利率環境下大致持穩
惠譽信評表示，2024年台灣貨幣市場基金（MMF）資產規模總體保持穩定，管理資產總額（AUM）小幅增長2%，達到8,790億元。 受利率上行的助推，貨幣市場基金的平均年化收益率進一步走升，達到1.3%。
隨著低評等資產的曝險下降，台灣MMF的信貸品質有所提升。 惠譽授評的15檔BBB（twn） 評等的MMF平均曝險從2023年底的逾3%降至0.6%，部分原因是此前評等為BBB（twn）的若干發行人評級調升。 與此同時，對「AAA（twn）」評等資產的平均曝險從2.7%增至3.4%。
台灣MMF的資產配置主要投資於商業票據（CP）、定期存款（TD）和回購。 與2023年相比，資產配置幾無變化。 高收益率令商業票據成為首選部分，至2024年底，商業票據占台灣所有惠譽授評MMF總資產的50%。 定期存款占總資產的40%。 回購在台灣被廣泛視為流動資產，占總資產的10%。
與去年相比，所有惠譽授評MMF的加權平均期限仍保持在100天左右。
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