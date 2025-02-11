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金價寫歷史！銀樓每錢站上12,000元 臺銀黃金存摺最高3,122元

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金價寫歷史！銀樓每錢站上12,000元 臺銀黃金存摺最高3,122元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
11日銀樓黃金牌價每錢12,000元創新高。石文信／提供
11日銀樓黃金牌價每錢12,000元創新高。石文信／提供

金價持續寫歷史，11日包括臺銀黃金存摺、銀樓黃金牌價全都刷新紀錄。銀樓牌價每錢站上12,000元新天價，臺銀黃金存摺盤中最高達每公克3,122元。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信指出，國際金價每英兩已突破2,900美元，今年到達3,000美元機會相當大，並上看3,080美元，主因美國總統川普關稅政策導致全世界通膨蠢蠢欲動，去年以來推動黃金漲勢的最大因素是通膨，戰爭因素占比較小。由於黃金量本身不大，避險資金會有部分流向黃金，另包括中國大陸等很多國家央行仍陸續購買黃金儲備。

臺銀報告指出，10日雪梨金市以每英兩2,862.58美元開市，川普表示，將對所有進口美國的鋼鋁徵收25%關稅，同時擬在本周宣布新的對等關稅名單，引發市場避險情緒急遽升溫，資金進入金市推動金價一路上漲至2,892美元。歐美時段，研究機構Sentix公布歐元區2月投資者信心指數自1月之-17.7回升至-12.7，歐元兌美元跌幅收斂，買盤持續湧入金市，帶動金價上漲至2,906美元，雖出現部分獲利了結賣壓，金價一度拉回至2,898美元，惟低接買盤強勁，推升金價續漲至2,911.30美元之歷史新高後回檔至2,905美元附近，最後報價為2,907.34美元，較上周五（7）日最後報價2,860.39元，上漲46.95美元，漲幅1.64%。

臺銀 金價 關稅

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