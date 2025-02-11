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金控產險元月獲利全出爐 這2家創歷年同期新高

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

4家金控旗下產險公司今年元月獲利已全數公告，合計四家包含富邦產、國泰產、華南產、兆豐產等，元月共賺14.35億元；而其中，國泰產、富邦產2家元月獲利創下歷年同期新高紀錄。

富邦產險表示，一月稅後純益7.3億元，較去年同期成長33%，主要來自穩健承保利潤表現及投資收益貢獻。業務表現方面，富邦產表示，一月整體簽單保費76.3億元，創下歷年單月新高佳績，年成長10%。

富邦產指出，其中工程險因積極參與綠能保險業務，單月簽單保費成長61%表現最為亮眼；個人綜合險及新種險業務成長亦優於市場1%~3%。整體簽單市占率25.4%，較去年同期增加0.3%。

國泰產險一月稅後純益5.3億元，創歷年同期新高，較去年同期成長17%，一月簽單保費38.4億元，年成長12%，創歷史單月最佳表現，簽單保費維持雙位數成長，各險獲利穩定成長。

國泰產說，其中商業保險持續深耕客戶關係、積極布局前瞻性業務，火險及工程險一月簽單保費表現亮眼，年成長分別達45%及51%。國泰產業務端堅持「價值導向」，除精進集團通路業務，更擴大自拓通路基盤。

兆豐產表示，受到今年一月工作天數減少原因，稅後純益0.82億元，較去年同期減少7.52%，兆豐產主管指出，獲利僅較去年減少600萬，各險差異小，並無特別事件發生。

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