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台企銀董座 涉浮報百萬業務費

聯合報／ 記者蔣永佑楊筱筠賴昭穎／連線報導

台灣中小企業銀行董事長劉佩真，疑涉嫌浮報約百萬元業務費遭內部檢舉，檢方發動搜索、約談後，被依涉犯銀行法特別背信罪各以五十萬、十萬元交保候傳。金管會昨說，已收到台企銀通報重大偶發事件，將持續掌握事件發展與細節，了解事件全貌，以利後續處理。

台企銀是八大公股行庫之一，負責督導公股行庫的財政部官員表示，檢舉人先前也向主管機關檢舉，財政部也同步了解，並展開行政調查，由於本案已進入司法偵查階段，就看檢方調查的結果。

至於劉佩真的職務是否調整？官員說本案仍有待調查，財政部每半年考核一次公股機構高層適任與否，若真有必要調整，也不一定等到司法偵查結果。

檢方日前依被告身分約談劉佩真及負責報帳的邵姓員工，同時傳喚數名經手的員工作證。

公股行庫 台企銀 財政部

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